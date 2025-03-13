總預算覆議遭否決 顧立雄：將減少訓練用彈藥

行政院針對今年度「總預算案」及「財政收支劃分法」提出覆議案，再次遭到在野黨否決。國防部長顧立雄表示，只能先刪減預算規模、並減少訓練射擊的彈藥數等來因應。顧立雄並強調，現在確定沒有規劃將義務役延長為兩年，此外，華府也對賴總統提出國防經費達GDP的3%表達肯定。

行政院針對今年度「總預算案」及「財政收支劃分法」提出覆議案，再次遭否決。對於預算遭凍刪，是否將影響國軍今年度的訓練戰備？國防部長顧立雄今天前往立法院針對勇鷹機失事及交機進度進行專案報告，面對媒體詢問，顧立雄說，對於已經被宣告不得流用的部分，他先前已經說過只能先刪減規模、減少訓練射擊的彈藥數等來因應。

對於是否影響國防部研議中的官兵待遇改善方案？顧立雄強調，等方案核定後再看何時甚麼時候正式施行，如果下半年的話會儘量籌措財源，如果明年才上路的話，會再依照財政的裕度來編訂適切預算。

外界也關切美方是否關切義務役役期是否該延長到兩年？顧立雄強調，現在確定沒有規劃是否延長為兩年，美方也沒有提出任何要求。至於國防經費提高到GDP的10%，也是美方相關被提名人在國會表示的意見，不過就他的理解，在賴總統提出GDP的3%目標後，華府的意見是肯定的。

顧立雄強調，台美雙方有共同的目標，印太地區的和平穩定和現狀的維持都是美國的核心利益，所以美方希望我們持續強化自我防衛能力、以實力來換取和平，這部分的目標一致，國防部會以GDP的3%來規劃相關預算，當然也不排除會提出特別預算。