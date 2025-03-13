影／民進黨啟動下鄉宣講 林右昌諷國民黨太久沒執政

在野藍白再度聯手否決行政院所提總預算及財劃法2項覆議案，民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模不斷擴大，就像一部車子馬力越大越需要油料，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。

林右昌表示，台灣的人均所得在2022年超越南韓及日本，GDP總額在2024年預計會超過25兆，國家經濟規越大越進步，就需要更多預算來維持進步與發展，就將一部更大的車子需要更多油料才能加速前進，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。林右昌進一步指出，民進黨有義務搭起一個「人民是頭家」平台宣講政策，將邀請行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣全台宣講，宣講主軸就是「國家要安全、台灣要向前」。