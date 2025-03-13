影／民進黨啟動下鄉宣講 林右昌諷國民黨太久沒執政
在野藍白再度聯手否決行政院所提總預算及財劃法2項覆議案，民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模不斷擴大，就像一部車子馬力越大越需要油料，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。
林右昌表示，台灣的人均所得在2022年超越南韓及日本，GDP總額在2024年預計會超過25兆，國家經濟規越大越進步，就需要更多預算來維持進步與發展，就將一部更大的車子需要更多油料才能加速前進，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。林右昌進一步指出，民進黨有義務搭起一個「人民是頭家」平台宣講政策，將邀請行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣全台宣講，宣講主軸就是「國家要安全、台灣要向前」。
林右昌同時否認政策宣講是為了大罷免加溫，強調維持公民團體為主體發起的罷免行動，身兼民進黨主席的賴清德總統僅希望民進黨能搭建全民溝通政策平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言