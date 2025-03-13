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影／民進黨啟動下鄉宣講 林右昌諷國民黨太久沒執政

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模越大，越需要更多預算加大投資與建設。記者潘俊宏／攝影
民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模越大，越需要更多預算加大投資與建設。記者潘俊宏／攝影

在野藍白再度聯手否決行政院所提總預算財劃法2項覆議案，民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模不斷擴大，就像一部車子馬力越大越需要油料，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。

林右昌表示，台灣的人均所得在2022年超越南韓及日本，GDP總額在2024年預計會超過25兆，國家經濟規越大越進步，就需要更多預算來維持進步與發展，就將一部更大的車子需要更多油料才能加速前進，總預算就像油料能讓車子前進及加速，台灣需要更多預算加大投資與建設。林右昌進一步指出，民進黨有義務搭起一個「人民是頭家」平台宣講政策，將邀請行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣全台宣講，宣講主軸就是「國家要安全、台灣要向前」。

林右昌同時否認政策宣講是為了大罷免加溫，強調維持公民團體為主體發起的罷免行動，身兼民進黨主席的賴清德總統僅希望民進黨能搭建全民溝通政策平台。

民進黨秘書長林右昌今天表示將搭建平台發起全台政策宣講，與全民溝通總預算被刪對台灣與自身的影響。記者潘俊宏／攝影
民進黨秘書長林右昌今天表示將搭建平台發起全台政策宣講，與全民溝通總預算被刪對台灣與自身的影響。記者潘俊宏／攝影
民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模越大，越需要更多預算加大投資與建設。記者潘俊宏／攝影
民進黨秘書長林右昌今天諷刺國民黨太久沒執政，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模越大，越需要更多預算加大投資與建設。記者潘俊宏／攝影

總預算 覆議案 財劃法

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