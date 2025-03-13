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啟動下鄉宣講 林右昌：表決可以輸、守護民主不能輸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨將發起「人民是頭家」下鄉宣講。民進黨秘書長林右昌今天表示，為了讓民眾了解現在國內外所面臨的嚴峻挑戰，匯集更大的民主力量，做為執政黨，民進黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，向人民頭家報告。15日起，將舉辦第一波共8場政策宣講會，宣講會的主軸就是「國家要安全，台灣要向前」。

林右昌指出，台灣是一個民主法治的國家，人民是國家主人，民意代表及政務官員都只是公僕，但很遺憾，過去一年以來，國民黨與民眾黨利用此次在國會多數的機會，強力推動違憲擴權法案，造成國家體制的衝擊，引起了社會嘩然，最後在去年10月遭到憲法法庭宣告違憲。

林右昌說，違憲宣告之後，藍、白兩黨並沒有因此而收手，反而變本加厲，再加碼推動，包括「憲訴法」、「選罷法」以及「財劃法」，3大爭議法案，並封殺了覆議案

林右昌表示，有些民眾或許會認為，明知任何覆議案在藍白兩黨聯手下都不會過，為何還要一提再提？但為了依循憲政體制，民進黨選擇了努力窮盡一切程序與方法的途徑，明知其不可為而為之，這是我們身為一個成熟負責任的執政黨所必須有的責任與承擔；相反地，國民黨主席朱立倫說，新會期要以民生為優先，是無比荒謬的謊言。

林右昌指出，有句話說「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，總預算就是國家進步所需要的燃料，把油抽掉，車子怎麼加速前進？民進黨要邀請人民來到宣講會場中，一起來聽行政院長卓榮泰以及內閣團隊說明，預算被凍刪之後會有什麼影響，一起守護台灣民主體制。

總預算 覆議案 財劃法

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