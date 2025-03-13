覆議未過 盧秀燕：不該刪地方補助

立法院昨處理財劃法覆議案，行政院長卓榮泰報告時提出五大窒礙難行理由，喊話在野不應倉促修法，應尋求共識，盼能重新審議，更透露政院「一直有版本」，就是以現在版本（修法前版本）跟地方談；財政部長莊翠雲也指，統籌分配稅款指標與權重很重要，「不能將人口跟營利事業放這麼大」。

立院去年三讀修正財政收支劃分法，規定中央須額外釋出三七五三億元給地方。卓揆報告指出，修法調整未併同檢討事權，阻礙中央部分施政推動，且在地方自有財源增加情況下，卻規定中央不得減少地方一般性補助，更進一步擴大城鄉差距。

詢答過程中，國民黨立委楊瓊瓔追問，政院是否提出版本？卓揆回覆，「政院手上一直都有版本，就是用現在的版本跟地方談。」不過，卓也強調，還沒到最後形成院版之前，就不是行政院的版本。

民眾黨立委黃珊珊則質疑，行政院至今沒有任何方案，唯一解方就是發動大罷免；卓揆反擊，自己沒有這樣說，政府有提出方案，只是沒有機會談，至於罷免活動是由民間團體發起，無關行政院相關業務。

民進黨立委林俊憲質詢提及台南市增加預算幅度為六都最低，增加也較花蓮少。莊翠雲暗批修正後的財劃法，表示要考慮每個地方自然條件、工商發展條件不同，六十五歲以上、十四歲以下人口，需要政府服務更多，要做不同配置，不能只把人口跟營利事業放這麼大的權重。

地方關心，覆議案未過，中央會否刪凍原本對地方建設的補助。台中市長盧秀燕昨天說，無意介入兩院爭執，但總預算刪減後仍比去年增加兩千億元，無論覆議案過與不過，都不該刪凍地方補助款。她表示，這不僅僅是為了台中，也是為全台廿二個縣市說話。