財劃法、總預算覆議 遭否決

立法院昨（12）日處理《財政收支劃分法》及中央政府總預算覆議案，採記名表決，在野黨挾人數優勢，兩案皆以61票反對、51票贊成，遭到否決。行政院回應，將持續研議合法合憲救濟方式。

行政院長卓榮泰昨日赴立法院備詢，民眾黨立委黃珊珊質詢，覆議案若不通過，政院的下一步是聲請釋憲還是公投？卓榮泰表示，合法合憲程序，在覆議案沒成立後，行政院都會考量，他期待財劃法能夠有更合理討論，總預算當然要編列，除了黃珊珊所提方式外，政院也可重提新版本。卓榮泰表示，財劃法必須先跟地方政府談好再端出來。財政部長莊翠雲表示，日前再次邀集專家學者、地方政府開會。

財政部日前表示，先前開會取得三大共識，財劃法修法應併同事權劃分及支出調整考量、應擴大統籌稅款規模以提升地方財政自主、分配指標及權重有初步規劃，未來會參考會議共識及各方意見通盤檢討精進分配機制，建立可長可久的財政收支劃分制度。

行政院發言人李慧芝表示，立法院三讀通過的總預算案及財劃法修正案，對於國家整體財政將造成全面性影響，卓榮泰在詢答過程中也再三說明政府窒礙難行之處，可惜立法院仍否決行政院所提覆議案。

李慧芝表示，行政院對於立法院表決結果感到非常遺憾，將持續研議合法合憲救濟方式，讓國家能繼續向前，行政團隊也將持續以各種方式，向國人說明政府施政可能會受到的影響，以及對未來政策規劃。

立法院昨下午舉行投票表決，總預算覆議案表決結果，支持覆議案51票、反對覆議案61票；財劃法覆議案表決結果亦同，支持覆議案51票、反對覆議案61票，均遭在野黨否決。這是立院繼國會職權修法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法後，第四及第五度否決覆議案。