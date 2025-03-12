總預算、財劃法覆議被否決 政院：研議合法合憲救濟方式

有關立法院12日否決行政院針對「114年度中央政府總預算案」以及「財政收支劃分法」兩案所提覆議案一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院一再重申，立法院三讀通過的總預算案及財劃法修正案，對於國家整體財政的狀況將造成全面性的影響，院長卓榮泰在這兩日的詢答過程中也再三說明政府窒礙難行之處，希望立法院能重新審這兩案的妥適性。

李慧芝表示，在去(2024)年12月財劃法三讀以及今年(2025)年1月總預算案三讀後，行政部門就透過各種方式向各界說明政府面臨的窒礙難行的困境，包括預算刪減幅度及金額創歷史新高，特定項目或機關被針對性大幅刪除，嚴重影響機關正常運作，而財劃法修法更將中央預算3,753億在分配不均、事權不清的不公平情況下進行調整，中央政府的施政將有全面性的困難。

過去這段時間，朝野各界都非常關心並提供意見，卓榮泰特別感謝賴清德總統在2月10日邀集行政、立法、司法、考試、監察等五院進行會商，政院也立即採取行動，卓院長在同月13日與立法院韓國瑜院長商議，希望在總預算案送出立法院之前，透過朝野協商的方式尋找妥適的解方，可惜在各界的努力之下，立法院仍然在今天否決行政院所提覆議案。

李慧芝指出，卓榮泰一再強調，針對窒礙難行的法律案、預算案提起覆議，是行政院的責任與義務，而行政院也只會在四個前提下提出覆議案，包括：

1.法律案及預算案破壞國家憲政體制及五院院際權力分立。

2.侵犯人民基本權利，影響民主法治運作。

3.弱化國家財政健全，造成預算調適困難。

4.未經過實質充分討論，違背立法程序正義，導致五院體制失序、國家施政困難。

李慧芝強調，行政院絕對不會輕易提出覆議，但總預算案以及財劃法修正案的確將使得政府施政窒礙難行，因此對於今日立法院的表決結果，行政院感到非常遺憾，將持續研議合法合憲的救濟方式，讓國家能繼續向前，而行政團隊也將持續以各種方式，向國人說明政府施政可能會受到的影響，以及對未來政策的規劃。