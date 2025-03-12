總預算財劃法覆議遭封殺 政院：持續研議合法合憲救濟

行政院針對114年度總預算、財劃法提出覆議，遭藍白挾人數優勢雙雙否決。行政院指出，對於結果感到遺憾，將持續研議合法合憲的救濟方式，讓國家繼續向前，也將持續以各種方式向國人說明政府施政可能會受到的影響，及對未來政策的規劃。

行政院發言人李慧芝表示，行政院一再重申，立法院三讀通過的總預算案及財劃法修正案，對國家整體財政的狀況造成全面影響，卓揆這兩日的詢答過程，也再三說明政府窒礙難行之處，希望立法院能重新審議這兩案的妥適性。

李慧芝表示，去年12月財劃法三讀以及今年1月總預算案三讀後，行政部門就透過各種方式向各界說明政府面臨的窒礙難行的困境，包括預算刪減幅度及金額創歷史新高，特定項目或機關被針對性大幅刪除，嚴重影響機關正常運作，而財劃法修法更將中央預算3753億在分配不均、事權不清的不公平情況下進行調整，中央政府的施政將有全面性的困難。

李慧芝指出，過去這段時間，朝野各界非常關心並提供意見，卓揆特別感謝賴總統在2月10日邀集五院會商，政院也立即採取行動，卓揆在2月13日與立法院長韓國瑜商議，希望在總預算案送出立法院前，透過朝野協商尋找妥適解方，可惜在各界努力下，立法院仍否決覆議案。

李慧芝表示，卓揆一再強調，針對窒礙難行的法律案、預算案提覆議，是行政院的責任與義務，也只會四大前提下提出。

包括在法律案及預算案破壞國家憲政體制及五院院際權力分立；侵犯人民基本權利，影響民主法治運作；弱化國家財政健全，造成預算調適困難；未經過實質充分討論，違背立法程序正義，導致五院體制失序、國家施政困難。

李慧芝強調，行政院絕對不會輕易提出覆議，但總預算及財劃法修正案的確將使政府施政窒礙難行；對於今日立法院的表決結果，行政院感到非常遺憾，將持續研議合法合憲的救濟方式，讓國家能繼續向前。

她也說，行政團隊也將持續以各種方式，向國人說明政府施政可能會受到的影響，以及對未來政策的規劃。