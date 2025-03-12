「覆議質詢變賴政府翻車現場」 國民黨團：全民認證騙子

國民黨立院黨團今日表示，昨日在立法院議場，行政院各部會首長通通公開承認，各別部會今年預算比去年，少則數億，多則上百億元，備詢台上如同大型翻車現場；國民黨團總召傅崐萁的質詢，讓賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立院黨團總召柯建銘為全民認證的騙子總統、院長、執政黨團總召。

國民黨團指出，主計長陳淑姿公開表示，立法院三讀通過的預算，今年比去年足足多了新台幣1368億元，直接打臉卓榮泰的「窒礙難行說」、「發不出老農津貼」、「領不到租金補貼」、「打不到疫苗」、「領不到統一發票獎金」、「選手情蒐不足」等種種謊言。

國民黨團強調，今年2兆9000億元中央政府總預算，加上近三年的歲計䞉餘1兆766億元及稅收超徵約1兆8000億元，手握5兆元以上公帑使用權的行政院長，買不起衛生紙、開不了燈、請不起手語老師，除了凸顯是「無能團隊」外，只有「無賴集團」可以形容這個「謊言內閣」。

國民黨團提到，在備詢台上，國防部長顧立雄公開承認今年增加400億元預算，內政部增加400億元、交通部增加389億元、衛福部長邱泰源承認增加306億元、農業部增加83.24億元等族繁不及備載，之前部會首長公開說謊總預算三讀結果窒礙難行，要不要向國人道歉？到現在沒有部長要對說謊負責？這就是民進黨政府要把「國會改革法案」中，部長說謊罰錢條款宣告違憲的真正原因所在。

國民黨團批評，說謊不會臉紅的卓榮泰，帶領著一群說謊成精的部會閣員，「謊言治國、無賴政府」正是當前台灣可悲、無奈的寫照。國民黨團提醒卓榮泰院長，台積電已經被出賣，護國神盾已經變成「山姆大叔」的安全盾牌。不想留下歷史的罵名、惡名，請好好為我方占GDP近半數的高科技產業找到一條可靠安全的出路，否則就是「賣台集團」的頭號戰犯、國家罪人。