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覆議案遭否決 卓榮泰：必要時到各地向大家報告

中央社／ 台北12日電

總預算財劃法覆議案皆遭藍白否決，行政院長卓榮泰今天晚間在臉書表示，中央地方權錢要對等、財政劃分要公平，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時，將到各地向大家報告。

立法院今天針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案投票，最終在藍白合力下，覆議案未能過關。

卓榮泰在臉書表示，他這兩天都在立法院持續說明114年中央政府總預算及財劃法的覆議理由，雖然兩項覆議案都未能在立法院通過，但是行政團隊仍然要持續向全國民眾報告，新版財劃法窒礙難行的4大理由。

卓榮泰指出，一，立法院大幅削減中央可用的經常性收入新台幣3753億元，卻沒有一併討論中央地方的權責分配。精省後原本省政府的業務，改由中央繼續承接，例如勞健保、農保、高中職業務等等。如果將原本11%的省政府經費，從中央移往地方，卻把原本該做的事留在中央，這當然難以執行。

卓榮泰表示，第二是新的分配方式讓特定縣市富者越富，擴大城鄉差距，且計算方式是否包含離島前後不一；三、既然大幅增加地方財源，又要求中央不可以減少給地方的補助款，中央勢必難以執行各項福國利民的政策，像是捷運興建、租金補貼、公托補助、育兒津貼、提升行人安全等，都會受到衝擊。

卓榮泰指出，第四是此次修法沒有經過充分討論利弊得失，就倉促通過，讓中央和地方政府都準備不及；立法院卻又在去年12月20日三讀後間隔許久，才在今年2月19日送交行政院，內容也違反憲法地方經濟平衡發展的精神。

卓榮泰強調，財劃法就像是一部財政的憲法，在更動前必須理性討論、慎重以對，把中央和地方的「權」和「錢」釐清，才能真正照顧到每一個縣市的人民，推動六大區域產業及生活圈的整體發展。

卓榮泰表示，政府持續改善地方財政，大幅提升對地方財源挹注，地方政府財政從2012年的短絀589億元，到2023年賸餘高達648億元，就是中央對全民負責的成績單，中央不能因此喪失財政健全的能力，同樣不能喪失讓地方均衡發展的能力。

他強調，提出覆議是為持續推動行政和立法部門之間的溝通，行政院也有最好的準備，財政部和主計總處已徵詢過學者專家及地方政府，並取得三點共識，要建立可長可久的財政收支劃分制度，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時到各地向大家報告。

總預算 覆議案 財劃法

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