快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

總預算、財劃法覆議案 遭藍白聯手雙雙否決

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院針對財劃法修法提出覆議，立法院會12日舉行記名投票表決，在藍白挾人數優勢之下，以61票對綠營51票，雙雙否決覆議案。行政院長卓榮泰也已多次表達，未來執政團隊向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分等憲政救濟，都會是考量選項。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院今日下午舉行投票表決，扣掉已請辭的民眾黨立委吳春城，覆議案表決共有112位立委領票，總預算覆議案表決結果，支持覆議案51票、反對覆議案61票。財劃法覆議案表決結果亦同，支持覆議案51票、反對覆議案61票，兩案均遭藍白否決。而這也是本屆立院繼「國會擴權法案」、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法後，第4及第5次否決覆議案。

根據「憲法增修條文」第3條條文規定，覆議時，如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

不過，卓榮泰在昨日受訪時就已說過，覆議案若未通過未來執行中央政府總預算的各種窒礙難行，因為確實被刪減的數以及凍結的金額是相當的多。往年立院三讀總預算案的內容，包含總刪減數及審查後歲出總額，但這次並未宣讀。依立院宣讀內容刪減2076億餘元，但行政院主計總處計算，僅刪減1439億餘元，兩者數字不同。另外，要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

至於財劃法，卓榮泰則說，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第147條地方經濟的平衡發展。為符合憲法第147條及財劃法立法意旨，財劃法之修正實有再予充分討論，並審慎規劃之必要。

總預算 覆議案 財劃法

延伸閱讀

卓榮泰：財劃法手上一直有版本在跟地方談

從靈活到強硬論述 卓揆覆議愈戰愈勇？

卓榮泰：不論覆議案過不過 有必要都會下鄉宣講

購物袋印傅崐萁夫妻合照 卓榮泰酸：預算應放國家發展非家庭美滿

相關新聞

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢 61票否決

行政院對總預算案、財劃法提覆議，立法院今下午記名表決兩項覆議案，共計112位立委投票，總預算案與財劃法覆議案「贊成維持本...

二覆議案被否決 民進黨：藍白歷史罪人將受民意制裁

立法院今天否決了行政院所提的「中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」二項覆議案。民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨，面對民意...

財劃法覆議案表決 柯志恩、賴瑞隆隔空互槓

藍綠熱門高雄市長潛在人選為財劃法覆議案互槓。國民黨立委柯志恩昨批評財政部在財劃法覆議案前，急邀地方討論表演｢假認真」，並...

卓榮泰：財劃法手上一直有版本在跟地方談

行政院長卓榮泰今赴立法院，針對財劃法修正條文覆議案報告及備詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時問「政院是否會提出版本？」卓榮泰表示...

賴總統談二覆議案：請在野黨審慎思考 讓國家穩定運作

立法院今天處理財劃法、總預算案二項覆議案。身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會表示，希望朝野政黨能以國家發展為己任、...

總預算案覆議延燒地方政府 盧秀燕：過不過都不該動到地方

行政院對立法院提出總預算案覆議案今天表決，地方關心若覆議案未過，中央會否刪凍原本對地方建設的補助。台中市長盧秀燕今天表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。