總預算、財劃法覆議案 遭藍白聯手雙雙否決

行政院針對財劃法修法提出覆議，立法院會12日舉行記名投票表決，在藍白挾人數優勢之下，以61票對綠營51票，雙雙否決覆議案。行政院長卓榮泰也已多次表達，未來執政團隊向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分等憲政救濟，都會是考量選項。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院今日下午舉行投票表決，扣掉已請辭的民眾黨立委吳春城，覆議案表決共有112位立委領票，總預算覆議案表決結果，支持覆議案51票、反對覆議案61票。財劃法覆議案表決結果亦同，支持覆議案51票、反對覆議案61票，兩案均遭藍白否決。而這也是本屆立院繼「國會擴權法案」、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法後，第4及第5次否決覆議案。

根據「憲法增修條文」第3條條文規定，覆議時，如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

不過，卓榮泰在昨日受訪時就已說過，覆議案若未通過未來執行中央政府總預算的各種窒礙難行，因為確實被刪減的數以及凍結的金額是相當的多。往年立院三讀總預算案的內容，包含總刪減數及審查後歲出總額，但這次並未宣讀。依立院宣讀內容刪減2076億餘元，但行政院主計總處計算，僅刪減1439億餘元，兩者數字不同。另外，要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

至於財劃法，卓榮泰則說，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第147條地方經濟的平衡發展。為符合憲法第147條及財劃法立法意旨，財劃法之修正實有再予充分討論，並審慎規劃之必要。