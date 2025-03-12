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二覆議案被否決 民進黨：藍白歷史罪人將受民意制裁

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨，面對民意的憤怒，仍然一意孤行，否決掉國家的安全與發展。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨，面對民意的憤怒，仍然一意孤行，否決掉國家的安全與發展。圖／聯合報系資料照片

立法院今天否決了行政院所提的「中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」二項覆議案。民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨，面對民意的憤怒，仍然一意孤行，不但否決掉國家的安全與發展、否決掉人民的荷包，更否決掉台灣大步向前的機會；藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁。

韓瑩表示，過去一年以來，藍白兩黨在國會裡，一連串通過毀憲亂政立法院職權行使法、憲訴法、選罷法等法案，始終不願給行政部門有充分說明、給朝野立委充分討論的機會，罔顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。

韓瑩說，藍白不顧民生需求，選擇擋下攸關地方財政公平與國家重大施政的法案，刻意讓國家發展停滯，明顯只為滿足自己的政治算計。民進黨身為為執政團隊的一員，將持續清楚向國人報告政府施政方針，並堅持守護台灣民主憲政體制。

總預算 覆議案 財劃法

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