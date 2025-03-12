選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢 61票否決

行政院對總預算案、財劃法提覆議，立法院今下午記名表決兩項覆議案，共計112位立委投票，總預算案與財劃法覆議案「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」分別為61票，反對維持原決議為51票，國民黨與民眾黨以人數優勢否決覆議案。立法院長韓國瑜宣布，維持原決議，確定覆議案不通過。

立法院副院長江啟臣下午宣布，覆議案4時10分開始投票。截至4時43分提前開票，5時01分總預算覆議案進行開票，立法院長韓國瑜表示，領票共112位、未領票0位。