財劃法覆議案 卓榮泰：立委不應只為選區不為國家

立法院今天將針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法修法覆議案進行投票，行政院長卓榮泰表示，期待立委以國家為重，若只為選區不為國家，國家的走向會愈來愈艱辛，也許滿足了地方，但是空虛了國防。

繼昨天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，立法院今天召開全院委員會審查行政院所提財劃法修法覆議案，卓榮泰及相關部會首長連續兩天赴立院進行報告及備詢。立法院將於詢答結束後改開院會，就2項覆議案進行投票。

民進黨立委賴瑞隆表示，前總統馬英九2002年擔任台北市長時就想修財劃法，當時國會是國民黨多數，提出的方案跟現在一樣，對台北有利，重北輕南，最後12位立委缺席，1位投下反對票，覆議案成功，他也希望今天有良知、有正義感的立委站出來。

卓榮泰指出，他期待所有立委都要以國家為重，每個立委為選區講話、爭取是應該的，但只為選區不為國家，這樣國家的走向會愈來愈艱辛，現在台灣面對的威脅日益嚴重，台灣需要更多的發展，要支持產業向外布局，強化產業升級，要有很多由中央統一來做的事情，分散到地方，也許滿足了地方，但是空虛了國防。

卓榮泰說，如果藍綠版圖日後發生變化，「還要重新再來一次嗎？」不能用藍綠版圖來劃分，國家經不起這樣的折騰。

卓榮泰表示，他希望將來有機會重新審議，立委的提議可以在廣泛討論時被充分重視，讓財政部長莊翠雲跟地方溝通，把最後一哩路完成，充分討論後，經過民主投票，形成一個兩院與中央地方都能接受的版本。

賴瑞隆詢問，若覆議案不過，是否提出釋憲、暫時處分。

卓榮泰表示，財劃法是根據憲法147條規定及精神，如果違背憲法精神，可以研究，甚至進一步去推動，將來有沒有違反憲政秩序上，如果應該走上這條路，都是未來救濟方式的一種，「憲法已經給我們這樣的義務。」

賴瑞隆進一步詢問，未來是否接受民間團體下鄉宣講的邀請。

卓榮泰說，他會把握各種時間跟方式，很樂意也積極跟國人說明未來國家政策推動，甚至有任何窒礙難行的地方，也要取得國人理解，忠實向人民報告。