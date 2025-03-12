財劃法覆議案表決 柯志恩、賴瑞隆隔空互槓

藍綠熱門高雄市長潛在人選為財劃法覆議案互槓。國民黨立委柯志恩昨批評財政部在財劃法覆議案前，急邀地方討論表演｢假認真」，並點名民進黨立委賴瑞隆空汙主張，財政部財劃法修正版本一個字也沒納入，質問怎不向高雄人道歉。賴瑞隆今反擊，柯志恩當初稱賴瑞隆所主張法案版本有道理，公開承諾會納入卻跳票，說一套做一套。

財政部拋出財劃法修正版本，柯志恩認為，財政部在前兩個會期就該提出修法草案，拖到現在才提出，故意延宕，行政院長卓榮泰先前說「財劃法現行版本就是最好版本」，以及綠營民代及側翼鋪天蓋地說「財劃法是掏空中央財源」，顯得荒謬可笑。

柯志恩表示，財政部財劃法版本分配指標怎麼計算，包括統籌分配稅款金額、中央與地方分配比例各是多少，試算結果各縣市可拿多少皆未說明，現在才提出，真的太晚了，而且從部版分配指標可見，高雄並沒有占便宜，只有在基本建設部分，包括土地面積、工業人口，比較占有優勢。

柯志恩說，不僅高雄市長陳其邁批評立院三讀修正的財劃法「五大不公」，部版財劃法也沒做到「五大皆公」，連賴瑞隆僅有43字「空汙主張」，一個字也沒有納進去，證明行政院也不支持空汙納入分配公式，質問賴怎不批評財政部，要求行政院向高雄人道歉？

賴瑞隆今回應，財政部與地方政府、專家學者討論會議紀錄皆是公開資訊，全都公告在財政部國庫署官網，柯志恩未查證就急抹黑，反批柯「又翻車了」。

賴瑞隆強調，他所提出法案版本目標明確，就是為了平衡南北資源差距，所以聚焦在「空汙公式」，盼能為長期承擔工業大任的高雄爭取更合理權益，柯志恩當時還稱覺得賴瑞隆版本有道理，公開承諾會納入，最終卻跳票，對受汙染的縣市只想騙，無意協助解決問題。