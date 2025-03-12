卓榮泰：財劃法手上一直有版本在跟地方談

行政院長卓榮泰今赴立法院，針對財劃法修正條文覆議案報告及備詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時問「政院是否會提出版本？」卓榮泰表示，政院手上一直都有版本，就是用現在的版本跟地方談。」不過，卓也強調，還沒到最後形成院版之前，就不是行政院的版本。

楊瓊瓔質詢時表示，財劃法25年沒修，地方長期不公是藍綠的共識，但目前仍沒有行政院版本，賴清德總統在當行政院長時，全力支持修財劃法。楊還說，民進黨執政8年，賴總統也已執政1年多，藍綠都認為必須要修，「什麼時候可以提出版本？」

卓榮泰表示，手上一直都有版本，就是用現在的版本跟地方談。面對楊瓊瓔反問，立法院審議時為什麼不送版本出來？卓榮泰則說，「12月20日表決之前的那周，有機會讓我們提出任何說明嗎？」楊瓊瓔向立法院長韓國瑜抗議「不可以反質詢。」

楊瓊瓔接著說，去年6月時說「財劃法不會有行政院版本」、10月15日又說「現行的財劃法版本最好」、今年2月27日說一直有方案有準備，「請教哪一個在說謊？哪一個是行政院長要做的？」

卓榮泰強調，事實上手上有不同的方案在跟地方談，還沒到最後形成院版之前，就不是行政院的版本，會繼續跟地方談出一個合理可行，可長可久的一個方案出來。

至於楊瓊瓔問「應要調整財源的分配嗎？」卓榮泰說，從來沒有拒絕討論這件事情，但現行已經通過的版本，內部有就很大的問題。