總預算覆議 賴總統盼在野審慎思考讓國家能穩定運作

民主進步黨12日召開中常會，會中賴總統指出，要持續以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」為目標，推動企業技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展，以新的全球產業布局，持續壯大國家實力。另對於總預算案及財劃法，希望朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。

賴總統指出，上周，美國智庫「傳統基金會」，發布了「2025年經濟自由度報告」，台灣連續三年列為全球排名第四，在亞太地區僅次於新加坡排名第二，報告中也肯定台灣擁有健全穩定的法制，以及良好的投資環境，這是所有台灣人民共同努力的成果。

賴總統強調，面對國際局勢的快速變遷，台灣正在面對全新的挑戰，每一次的挑戰，都是台灣改變和成長的契機。要在良好的經濟基礎下，以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」為目標，推動企業技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展，以新的全球產業布局，持續壯大國家實力。

另外，賴總統也提到，今天下午，立法院就會表決「114年度中央政府總預算案」以及「財政收支劃分法」的兩案覆議案，總預算案攸關國家政府的基本運作、財劃法則會影響政府財政及事權分配的合理性，兩項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係。

最後賴總統也呼籲，在台灣面對各項轉型的關鍵時刻，政府已經做好準備，要投注更多資源來面對各項挑戰，國人同胞也抱持著深切的期盼，希望朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。