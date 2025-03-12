賴總統談二覆議案：請在野黨審慎思考 讓國家穩定運作
立法院今天處理財劃法、總預算案二項覆議案。身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會表示，希望朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。
賴清德指出，總預算案攸關國家政府的基本運作、財劃法則會影響政府財政及事權分配的合理性，兩項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係。在台灣面對各項轉型的關鍵時刻，政府已經做好準備，要投注更多資源來面對各項挑戰，國人同胞也抱持著深切的期盼。
覆議案若未通過，民進黨預計發起下鄉宣講，被解讀為助陣大罷免。行政院長卓榮泰今天上午在立法院表示，大罷免是民間人民團體提出的，和行政院業務無關，政院是維護人民的各種參政權利，不會表態支持或不支持這個政治立場，大罷免和下鄉宣講也無關。
民進黨立院黨團總召柯建銘在中常會表示，二者看起來無關，但是互為表裡。
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