總預算案覆議延燒地方政府 盧秀燕：過不過都不該動到地方

行政院對立法院提出總預算案覆議案今天表決，地方關心若覆議案未過，中央會否刪凍原本對地方建設的補助。台中市長盧秀燕今天表示，無意介入兩院爭執，然而總預算刪減後仍比去年增加2000億元，無論覆議案過與不過，都不該刪凍地方補助款。

台中市議會今天開議，市府針對今年度中央總預算案被刪減後市府各局處受影響情形，提出專案報告；報告指出，立法院主要刪減預算是中央各部會業務費與設備費，不過還有部分是行政院自行增減，外界尚無法得知確切項目，市府各機關也未收到中央對補助款調整通知，目前無法評估影響。

藍綠議員針對總預算刪減案砲火猛烈。國民黨團書記長李中表示，今年總預算是中華民國史上最高，刪減後仍較去年增加2000億元，加上超徵、稅入剩餘等，這麼多錢可以做事，行政院執意覆議，民進黨還要求民代到處睜眼說瞎話，賴給立委推動大罷免。

民進黨籍市議員陳俞融說，今年度總預算遭大砍2075億元，占總預算6.6%，創歷史新高，政院不得不凍結地方補助50%，台中受到嚴重衝擊，盧市府團隊卻無動於衷；議員林德宇指出，刪減項目和增加科目不一樣，不能因為總數比去年高就認為沒有影響；議員江肇國更批，市府不該為立院擦脂抹粉。

盧秀燕說，她對兩院爭議沒有意見，站在行政部門立場，當然希望少刪，但站在立法院監督的立場，當然可以刪，她並沒有支持哪一方，也無意介入；另一方面，即使覆議不成功，行政院拿到的總預算仍比前朝多2000億元，為何會動到地方政府呢？