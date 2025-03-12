快訊

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

金秀賢追討7億！金賽綸手腕都是傷！鄰居：常在樓梯哭

UNIQLO外套合身直接穿走 店員攔下竊賊女友因「這句話」放人卻被騙

總預算案覆議延燒地方政府 盧秀燕：過不過都不該動到地方

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，無論總預算覆議案過於不過，都不該動到地方補助款。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，無論總預算覆議案過於不過，都不該動到地方補助款。記者陳敬丰／攝影

行政院對立法院提出總預算覆議案今天表決，地方關心若覆議案未過，中央會否刪凍原本對地方建設的補助。台中市長盧秀燕今天表示，無意介入兩院爭執，然而總預算刪減後仍比去年增加2000億元，無論覆議案過與不過，都不該刪凍地方補助款。

台中市議會今天開議，市府針對今年度中央總預算案被刪減後市府各局處受影響情形，提出專案報告；報告指出，立法院主要刪減預算是中央各部會業務費與設備費，不過還有部分是行政院自行增減，外界尚無法得知確切項目，市府各機關也未收到中央對補助款調整通知，目前無法評估影響。

藍綠議員針對總預算刪減案砲火猛烈。國民黨團書記長李中表示，今年總預算是中華民國史上最高，刪減後仍較去年增加2000億元，加上超徵、稅入剩餘等，這麼多錢可以做事，行政院執意覆議，民進黨還要求民代到處睜眼說瞎話，賴給立委推動大罷免。

民進黨籍市議員陳俞融說，今年度總預算遭大砍2075億元，占總預算6.6%，創歷史新高，政院不得不凍結地方補助50%，台中受到嚴重衝擊，盧市府團隊卻無動於衷；議員林德宇指出，刪減項目和增加科目不一樣，不能因為總數比去年高就認為沒有影響；議員江肇國更批，市府不該為立院擦脂抹粉。

盧秀燕說，她對兩院爭議沒有意見，站在行政部門立場，當然希望少刪，但站在立法院監督的立場，當然可以刪，她並沒有支持哪一方，也無意介入；另一方面，即使覆議不成功，行政院拿到的總預算仍比前朝多2000億元，為何會動到地方政府呢？

盧秀燕表示，這不僅僅是為了台中，也是為全台22個縣市說話；增加的預算跑去哪裡，就算不給地方政府，也不應該刪凍。覆議案結果尚未出爐，賴清德總統也還沒公告，具體影響仍無法確定，無論結果如何，最好是不要動到地方預算，如果有所刪凍，「我覺得很奇怪」。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，今年總預算刪減後仍較過去都高，民進黨卻要求民代到處睜眼說瞎話，賴給立委推動大罷免。圖／李中辦公室提供
國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，今年總預算刪減後仍較過去都高，民進黨卻要求民代到處睜眼說瞎話，賴給立委推動大罷免。圖／李中辦公室提供
民進黨台中市議員陳俞融表示，今年度預算刪減史上最高，政院不得不凍結50%地方補助款，盧市府卻無動於衷。圖／陳俞融辦公室提供
民進黨台中市議員陳俞融表示，今年度預算刪減史上最高，政院不得不凍結50%地方補助款，盧市府卻無動於衷。圖／陳俞融辦公室提供

總預算 覆議案 財劃法

延伸閱讀

影／國民黨團籲賴政府 爭取台產晶片輸入美國零關稅

盧秀燕籲爭取台晶片銷美免稅 國民黨團：起碼的公平要求

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

民進黨：請盧秀燕約束台中藍委 支持行政院覆議

相關新聞

卓榮泰：財劃法手上一直有版本在跟地方談

行政院長卓榮泰今赴立法院，針對財劃法修正條文覆議案報告及備詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時問「政院是否會提出版本？」卓榮泰表示...

賴總統談二覆議案：請在野黨審慎思考 讓國家穩定運作

立法院今天處理財劃法、總預算案二項覆議案。身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會表示，希望朝野政黨能以國家發展為己任、...

總預算案覆議延燒地方政府 盧秀燕：過不過都不該動到地方

行政院對立法院提出總預算案覆議案今天表決，地方關心若覆議案未過，中央會否刪凍原本對地方建設的補助。台中市長盧秀燕今天表示...

從靈活到強硬論述 卓揆覆議愈戰愈勇？

行政院長卓榮泰原本上台時，被外界期許他的溫良恭儉圓融個性，可作為總統賴清德與國會的緩衝劑。...

藍綠委吵國會台下錄影、造謠 韓國瑜：列黨團協商

立法院今開全院委員會，邀行政院長卓榮泰率行政團隊報告財劃法覆議案並備質詢，國民黨立委王鴻薇先是稱從昨至今，質詢過程一直有...

卓榮泰：不論覆議案過不過 有必要都會下鄉宣講

立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。日前曾傳卓榮泰不排除下鄉宣講總預算，卓揆今在接受國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。