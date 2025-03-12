從靈活到強硬論述 卓揆覆議愈戰愈勇？

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】行政院長卓榮泰原本上台時，被外界期許他的溫良恭儉圓融個性，可作為總統賴清德與國會的緩衝劑。但從國會改革，到後來的4項覆議，卓榮泰的態度卻益發強硬，近日在總質詢與覆議案與國民黨立院黨團總召傅崐萁等立委唇槍舌戰。回想前總統陳水扁時期，時任閣揆謝長廷因1次覆議就下台，但卓榮泰任內已提出5次覆議，堅定態度是否在為自己的前途做保衛戰呢？

卓榮泰剛上台時曾致詞說，「行政團隊未來將秉持誠意溝通、人民優先的原則，在互相包容與尊重的基礎上，做好國會協調溝通工作，展現行政團隊解決問題的能力與誠意。」

卓揆不換發言人

但至今，卓榮泰從國會改革、《選罷法》、《憲訴法》，到總預算與《財劃法》都提出覆議，且在《選罷法》、《憲訴法》時，卓榮泰也積極爭取到立法院備詢，對外說明政院認為法案窒礙難行的態度，雖然後來遭到藍白否決，但卓榮泰愈來愈積極的表態，顯示他經過多次覆議，反而是愈戰愈勇、不願退縮。

但在總預算審議時，行政院發言人李慧芝因為曾於院會說過「若《財劃法》通過，總預算可能要重審」，引發民眾黨立院黨團總召黃國昌不滿，揚言若不撤換發言人，就將行政院新聞傳播處5千多萬預算刪除，但卓榮泰不只不願撤換發言人，還在預算遭刪除時召開記者會，表示因為預算遭刪，無法聘請手語老師，對在野黨的態度相當強硬。

不畏與藍委衝突

另外，在總統賴清德2月10日邀請五院進行院際協調時，面對立法院長韓國瑜拋出「不要覆議」，且願意請行政院提出追加預算時，卓榮泰依舊強調總預算遭刪減的12項窒礙難行處，且隨後在立法院送出總預算與《財劃法》後，很快便決定覆議兩案，態度踩得非常堅決，看似沒有妥協意願。

卓榮泰不只在總預算案通過後召開數場記者會，還在施政報告與覆議案備詢時，與在野黨立委傅崐萁、翁曉玲、徐欣瑩與林國成等人在言詞上有激烈交鋒。尤其時諷刺傅崐萁的「你這樣講話是代表中央政府嗎？」在網路上獲得綠營支持者高度好評，伴隨如今34位國民黨立委遭通過第一階段罷免，卓榮泰的強硬似已成泛綠推動大罷免的底氣。

5次覆議為大罷免？

同樣是總預算刪減出現紛爭，過去謝長廷因為1次覆議案就下台負責，行政部門也積極與立法部門協商下年度預算如何處理。卓榮泰從過去一向以身段靈活、善於折衝協調為人稱道，被期待作為國會與總統之間的緩衝，到如今態度強硬，多次召開記者會不滿立法院通過法案，還在備詢時與立委多次衝突，也可能是因為若再無法推動施政，他自己恐怕面臨下台命運了。

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