藍綠委吵國會台下錄影、造謠 韓國瑜：列黨團協商
立法院今開全院委員會，邀行政院長卓榮泰率行政團隊報告財劃法覆議案並備質詢，國民黨立委王鴻薇先是稱從昨至今，質詢過程一直有綠委在台下叫囂、錄影。民進黨立委郭國文接著質詢則說，最常直播的人是藍委葉元之、白委黃國昌，作為造謠武器。立法院長韓國瑜回應，會把議題納入黨團協商。
郭國文今質詢時表示，王鴻薇提的問題非常好，院會期間都應尊重每位質詢者，他也韓國瑜說的「尊重」，當事人不願意被拍時，基本應該尊重當事人，且國會現場已經有直播，就不應該再直播，其他的院會時間也都有直播，但還是有委員在現場對著人直播、在院會造謠。郭無奈說，「我本身就是一個受害者。」
郭國文表示，院會、委員會中免不了會有一些肢體衝突，但有直播設備的人就是多一個造謠武器，最常這樣做的人是葉元之、黃國昌，拿直播作為造謠武器，希望韓國瑜能有一致的標準，不分對象、不分黨派、不分藍綠。
對此，韓國瑜承諾，會把這個議題納入黨團協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言