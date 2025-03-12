快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

覆議案若不過 卓榮泰：有最好準備也有最壞打算

中央社／ 台北12日電

立法院下午將針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案的投票。民進黨立委林俊憲表示，覆議案通過可能性很低，行政院是否有腹案。行政院長卓榮泰說，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

繼昨天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，立法院今天召開全院委員會審查行政院所提財劃法修法覆議案，卓榮泰及相關部會首長連續兩天赴立院進行報告及備詢。立法院將於詢答後改開院會，就該2項覆議案進行投票。

民進黨立委林俊憲質詢時說，藍白將總預算及財劃法同時送出，根本是矛盾，也是大笑話。卓榮泰指出，現在的財劃法是去年12月20日三讀通過，延到2月19日才送出，是一種「很精密的算法」。

林俊憲指出，以藍白多數，覆議通過可能性很低，卓榮泰對此表示，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

林俊憲說，國民黨說財劃法給地方很多錢可以做很多事情，這根本是矛盾的，他以台南市為例，國民黨說新版財劃法讓台南多了新台幣163億元，但台南多了163億元，中央原本給地方的計劃型補助一定會扣掉，餅就這麼大，是必然的。

卓榮泰說，國民黨在2012年修財劃法時，地方整體財政短絀589億元，經過這幾年民進黨執政，加強對地方補助，2023年地方賸餘數高達648億元，今年總預算包括統籌分配稅款，一般型及計劃型補助，給地方超過1兆以上。

林俊憲也說，新版的財劃法不公平，身為直轄市的台南市，人口及面積都比彰化多，拿到的比彰化少，連江縣的人口比他的立委選區還少，每一位市民拿到的平均補助金額，台南卻連連江縣民1/10都還不到，他不反對修財劃法，但不能像這樣亂修亂改。

總預算

延伸閱讀

購物袋印傅崐萁夫妻合照 卓榮泰酸：預算應放國家發展非家庭美滿

財劃法覆議案若不通過下一步 卓榮泰：盼提新版本

影／未來3年是否實施2年兵役 卓榮泰：現在沒有討論

卓榮泰私下傳話約會面 黃國昌曝中間人是政務委員

相關新聞

傅崑萁質詢時綠委錄影、陳玉珍肉身擋 韓國瑜籲互相尊重

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁時，民進黨立委在台下錄影，引發傅崐萁等人不滿...

從靈活到強硬論述 卓揆覆議愈戰愈勇？

行政院長卓榮泰原本上台時，被外界期許他的溫良恭儉圓融個性，可作為總統賴清德與國會的緩衝劑。...

傅崐萁質詢綠委台下錄影...雙方爆口角 韓國瑜籲尊重

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財劃法覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢，但就在國民黨團總召傅崐萁質詢時，因台下...

卓榮泰：財劃法覆議案不通過 合法合憲程序都會考量

立法院今天處理財政收支劃分法覆議案，藍白黨團預計聯手否決，行政院長卓榮泰說，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都...

2項覆議案若不通過 民進黨團將提暫時處分、釋憲

立法院今天處理財政收支劃分法、總預算案二項覆議案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，若二項覆議案未通過，民進黨團將依法提出...

批陳玉珍干擾議事 吳思瑤：讓我看不到韓國瑜眼睛

立法院今天處理財劃法、總預算案二項覆議案，藍綠立委為了議場內是否可錄影，互相批評干擾議事進行。民進黨立委吳思瑤表示，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。