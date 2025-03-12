傅崑萁質詢時綠委錄影、陳玉珍肉身擋 韓國瑜籲互相尊重

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁時，民進黨立委在台下錄影，引發傅崐萁等人不滿，出聲制止未果，國民黨立委陳玉珍上前阻擋錄影，和民進黨立院黨團幹事長吳思瑤爆發數波口角，立法院長韓國瑜則呼籲尊重質詢立委。

傅崐萁今天和國民黨立委許宇甄、翁曉玲聯合質詢，質詢不久後，許宇甄突然詢問，議場可以一直錄影嗎？傅崐萁也說，身為國會議員，用側翼的作為，國會已有公播系統，為防止胡亂剪接，應該以公播的公開錄音、錄影為主。

主持會議的韓國瑜表示，既然質詢立委提出憂慮跟需求，加上現場有實況、也有新聞媒體，海內外都能看到，請尊重質詢立委，並強調自己是呼籲，希望大家能互相。

吳思瑤則回嗆，從頭到尾坐在位置上沒有干擾，沒有講話，查一下議事規則有規定不能錄影？國民黨連機密預算都在直播。一旁的陳玉珍見狀後，試圖以肉身阻擋民進黨立委錄影，並直接坐到吳思瑤旁邊，兩人爆發一陣激烈口角後，才告一段落。質詢繼續後，傅崐萁也不禁感嘆，「讓主計長看笑話了，都當到國會議員，還把自己當小學生」。