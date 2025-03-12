批財劃法修正後權重 財長：非只把人口跟營利事業放大
立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。財政部長莊翠雲暗批修正後的財劃法，表示要考慮每個地方自然條件、工商發展條件不同，65歲以上、14歲以下人口，需要政府服務更多，要做不同配置，不能只是把人口跟營利事業放這麼大的權重。
民進黨立委林俊憲質詢時，批藍白同時提出中央政府總預算案跟財劃法修正案，根本是笑話，兩者相互矛盾，給地方的錢在總預算裡都有。
卓榮泰說，修正後的財劃法公布日就實施，當中有條文是，照原來財劃法畫定的預算分配不受影響，去年12月20日通過後延到現在才送出，這是很精密的算法。「我們有最好的準備，最壞的打算，在合法合憲的範圍內，能用的方式只有幾項而已。」
卓榮泰表示，馬總統時代，2012年地方政府短絀是589億，民進黨執政這幾年加強對地方補助，2023年賸餘高達648億，從負的變正的，包括統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助， 給地方的超過1兆以上，不用修材劃法就已經在做，照現行實施的話，結果絕對不是這樣，中央會完全削弱。
林俊憲也不滿台南市增加預算幅度為六都最低，增加的也較花蓮少等。莊翠雲說，對於水平分配的指標跟權重非常重要，應該要精細設計處理，財政部一直在努力，邀集地方政府跟專家學者討論，要考慮每個地方自然條件、工商發展條件不同，65歲以上、14歲以下人口，需要政府服務更多，這要做不同配置。
莊翠雲表示，3月6日開會時有詳細的配置跟調整系數，譬如65歲以上、14歲以下人口，1個人用1.2人計算，土地面積也會對於農牧用地、國土保安用地做不同權重調整，不能只是把人口跟營利事業放這麼大的權重，地方政府也要做財政努力，而計畫型補助也會被排擠掉。
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