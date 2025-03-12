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購物袋印傅崐萁夫妻合照 卓榮泰酸：預算應放國家發展非家庭美滿

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天召開全院委員會，行政院長卓榮泰（中）與財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）上台答詢，說明財政收支劃分法修法覆議案行政院的立場。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，行政院長卓榮泰（中）與財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）上台答詢，說明財政收支劃分法修法覆議案行政院的立場。記者杜建重／攝影

立法院今天處理財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰表示，如果財劃法覆議案不通過，行政院必須清楚告訴人民，政府有一部沒有油跟輪胎的車子，「不是我們不會開車，而是希望把油跟輪胎補上去」，希望有機會提出合理版本，重新再送到立法院審議。

立法院全院委員會上午審查「財政收支劃分法」覆議案，民進黨立委陳培瑜先是談及總預算覆議案，卓榮泰表示，很多被刪減凍結的預算，都是集中在特定機關與項目，例如業務費全數刪除、出國旅費全數凍結，就好比政府換了一部車子，立法院卻不給油錢跟輪胎，「車子再大再好也不能開，造成整個政府動彈不得。」

陳培瑜詢問，今年度總預算出現很多問題，主要來自藍白立委在國會的荒謬行為，倘若未來有機會下鄉進行宣講，行政院會有什麼態度跟作為。

卓榮泰說明，如果總預算、財政收支劃分法覆議案通過，政府會重新審視所有地方建設，包括六大區域生活計劃圈、行政院經濟發展委員會的重大決議事項，然而如果兩項覆議案無法通過，政府也必須清楚告訴台灣人民，因為有一部沒有油跟輪胎的車子，「不要說我們不會開車，而是希望把油跟輪胎補上去。」

卓榮泰批評，今年度有很多新增預算，許多立委視而不見、故意不談，甚至是刻意疏漏，對於所有部會首長跟公務人員極度不公平，希望未來有吸會提出合理版本，重新再送到立法院審議，尋求中央與地方財政更健全，只要攸關服務人民、國家發展，行政院一概都不會省下來。

陳培瑜指出，新版財劃法沒有日出條款，很多縣市看起來財源變多，其實是未蒙其利深受其害，卓榮泰則說，按照立法院修正通過的版本，最大的問題在於拉大城鄉差距，未來將會衍生很多法律問題，「我覺得這樣貿然實施，絕對是非常不明智的行為。」

隨後，陳培瑜拿出一只竹編購物袋，上頭印有花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁的合照，質疑經費來源是中央補助或地方自籌款，直言縣市首長為了自身政治紅利，不斷做出沒有財政繼續的規畫，難以想像地方財政困難會有多劇烈，「這個袋子如果你想要，我可以送給你。」

卓榮泰笑說，他有看過很多類似的贈品，不知道背後製作意義為何，但是無論中央或地方政府預算，都應該放在國家發展，而不是強調家庭美滿。

陳培瑜認為，未來的下鄉宣講非常重要，不管政府安排到哪些縣市，行政院都應該清楚告訴人民，總預算、財政收支劃分法覆議案沒有通過，台灣社會將會發生什麼事情，人民有知的權利，不能放任藍白亂搞，拜託相關部會首長共同說明，卓榮泰則允諾，他會忠實向人民報告。

總預算 覆議案 財劃法

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