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傅崐萁質詢問「當祖母了嗎」 主計長陳淑姿：我單身

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁在質詢時詢問主計長陳淑姿說，「我相信您當了母親，當了祖母了嗎？」記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁在質詢時詢問主計長陳淑姿說，「我相信您當了母親，當了祖母了嗎？」記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時，詢問主計長陳淑姿「當了祖母了嗎？」陳淑姿先是愣住幾秒說「蛤？」傅崐萁再次詢問「已經當母親了嗎？」這時陳淑姿才反應過來說，「沒有，我單身」。

傅崐萁今天和國民黨立委翁曉玲、許宇甄聯合質詢，一開始先邀請陳淑姿上台備詢，傅崐萁說，1999年立法院做一件不正確的事情，如果還是中央6成、地方4成分配，那沒有問題，但之後所有地方縣市幾乎都要舉債，地方沒有自主財源，不分政黨都呼籲要修正財劃法，哪個部分窒礙難行？

陳淑姿表示，精省後中央政府75.4%、地方24.6%，15%包含台灣省是11%，縣市部分4.3%，3753億佔9%，一般縣市補助不能減，占6%，合起來已經15%，要移給地方，但省政府部分無法移，包含老農津貼、勞健保、國立高中職、省立醫院的預算。她也強調，原來省政府業務無法分出來，事權沒有劃分卻把15%分出去，中央就必須減，減掉法律義務預算只剩1兆3元，還要再減3753億，這就是困難處。

傅崐萁說，地方政府財政窘困，中央政府要用父母官的心態來看待地方政府，直接照顧2300萬人，財劃法修正實施後，未來高中是不是像台北市一樣，交給地方來管，這都可以來商量，包括老農津貼中央跟地方怎麼分配，這也都可以談，重點是一條路不用分三期來鋪，過去地方政府都在舉債，沒有錢，做什麼都要分幾期，大家拚命寫報告送中央，審核一年半年，曠日廢時。

傅崐萁舉例，財劃法實施後，地方政府可以直接支持青年創業、補貼購屋貸款利息、生育補助、推動全民防災保險、補助老人健保和老人裝假牙、讓貧窮的孩不用憂慮就可以上學等。此外，還包括文化提升、教育提升、農業提升、產業提升、基礎建設提升、房災設施提升等等，地方政府在第一線可以立刻做，可以造福基層的2300萬人。

話鋒一轉，傅崐萁問說，「不曉得，我相信您當了母親，當了祖母了嗎？」陳淑姿先是愣住幾秒說「蛤？」，傅崐萁連問兩次，「您應該有當過母親了吧？已經當母親了嗎？」陳淑姿才趕緊回覆說，「沒有，我單身。」傅崐萁聽聞後連忙道歉，「哎呀，抱歉抱歉，但是在我們這個年紀，有機會的話都當祖母了。」

傅崐萁強調，大家都深愛自己的家人，如果在一個能夠得到政府照顧的環境，人民會更加的放心，所以為什麼過去各個政黨都要求修財劃法，尤其民進黨是喊得最大聲，國民黨團願意敞開大門協商 ，也希望陳淑姿準備好了，隨時來協商，他們都很願意。

總預算 覆議案 財劃法

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