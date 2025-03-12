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財劃法覆議案若不通過下一步 卓榮泰：盼提新版本

中央社／ 台北12日電

民眾黨立委黃珊珊今天質詢時問，財劃法覆議案若不通過，行政院下一步動作是否聲請釋憲。行政院長卓榮泰院備詢回應，只要是合法合憲的程序，覆議案沒成立後，政院都會考量，並提到也可重新提出新版本。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

黃珊珊質詢指出，過去她擔任台北市副市長時，每位議員都有專門的聯絡人，若有議題無法處理，她會親自帶隊去和議員溝通，但針對財劃法議題，只有財政部長、主計長來找她，未見到行政院高層討論法案。

黃珊珊也提到，審查總預算案時，還有民進黨立委來溝通預算，她疑惑為何是立委說明，對方卻回應部會首長被下令不能來溝通，並批評現在的執政黨只會放話要脅。卓榮泰表示，沒有下這個令，這與事實有些出入。

黃珊珊詢問，接下來覆議案不通過，行政院的下一步是聲請釋憲還是公投。卓榮泰回應，只要是合法合憲的程序，在覆議案沒成立後，行政院都會考量，希望覆議案表決時，黃珊珊能跟過去一樣有所堅持。

黃珊珊追問，覆議案不通過後，115年的中央政府總預算要如何編列，要依照新法編列，還是又要用暫時處分卡住所有預算。

卓榮泰表示，期待財劃法能夠有更合理討論，總預算當然要編列，除了黃珊珊提到的這兩個方式外，也可以重新提出新的版本。

卓榮泰也說明，行政院本來有很多方案要在去年12月20日商討，但當時立法院的程序有可以討論的時間與空間嗎，政院雖然有方案，但也要先跟地方政府談好再拿出來。財政部長莊翠雲則提到，財政部3月6日邀集專家學者、地方政府開會。

黃珊珊批評，立法院去年就提案要求政院提財劃法版本，半年都沒拿出來，現在開會召集討論「演很大」；若今天審查時有政院版，或許還能考慮通過覆議案，但若只是要證明悲情才端出版本，那也沒必要，只是為大罷免增添柴火。

黃珊珊詢問，是否支持大罷免。卓榮泰談及，大罷免是民間團體提出，跟行政院業務無關，政府是維護人民的各種參政權，不會表態支持與否。

此外，黃珊珊在質詢中也批評，行政院根本沒來正面溝通，只派政委找黨團總召私下密會。卓榮泰詢問，「什麼叫私下密會？」黃珊珊指出，民眾黨團總召黃國昌昨天證實，政院派政委馬永成約私下密會。卓榮泰則回應，黃國昌這樣說，得罪的是他的朋友，朋友只會覺得他不守信用。

總預算

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