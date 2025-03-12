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卓榮泰：財劃法覆議案不通過 合法合憲程序都會考量

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。中央社
行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。中央社

立法院今天處理財政收支劃分法覆議案，藍白黨團預計聯手否決，行政院長卓榮泰說，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量。

立法院全院委員會上午審查「財政收支劃分法」覆議案，民眾黨立委黃珊珊詢問，財劃法長期都是民進黨的重要法案，然而過去在協商過程完全不溝通，甚至只會造謠跟撕裂台灣社會，如果覆議案不通過，行政院的下一步為何，是否會考慮提出釋憲跟公投。

卓榮泰表示，行政院數度嘗試溝通，但是很多都無法成功，「拒絕溝通的次數，有些委員都清楚，有些委員不敢溝通，這些都是鐵的事實。」

黃珊珊直言，行政院的溝通方式很差勁，從來沒見過這麼差的團隊，隨後以自身擔任台北市副市長為例，提出其過去與議員溝通的經驗談，然而針對財政收支劃分法，從她就任立委一直到現在，「大概只有財政部長、主計長來找我，我從來沒有見過政院高層。」

針對黃珊珊的質疑，卓榮泰聽聞後則說，財政部長跟主計長當然代表行政院，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量，「等一下財政收支劃分法的表決，希望委員可以跟過去一樣有所堅持。」

黃珊珊質疑，行政院至今沒有任何方案，唯一解方就是發動大罷免，卓榮泰表示，自己沒有這樣說，政府有提出方案，只是沒有機會談，至於罷免活動是由民間團體發起，無關乎行政院相關業務，「我們維護人民各種參政權利，沒有所謂支持或不支持政治立場。」

黃珊珊也提及，卓榮泰先前透過政務委員馬永成，表達想要與民眾黨團總召黃國昌私下會面，卓榮泰聽聞後則是反問，什麼叫做私下密會，「他可以這樣說，得罪的是他的朋友。」

行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。圖／聯合報系資料照片

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