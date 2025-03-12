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財劃法覆議案攻防 藍列數字證明比去年多1368億預算

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
立法院今天針對財劃法修法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。卓榮泰針對國民黨立院黨團的質詢提出相關說明。記者杜建重／攝影
立法院今天針對財劃法修法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。卓榮泰針對國民黨立院黨團的質詢提出相關說明。記者杜建重／攝影

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。

不過，卓榮泰並未像往例，在接受媒體聯訪後才進人議場，而是邊走邊回答問題後直接走進議場。

卓榮泰在會議開始時先是提出5大理由說明財劃法窒礙難行之處，包括修法調整各級政府稅收劃分，卻未併同檢討事權分配；修正統籌稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距；大幅增加地方自有財源，又規定中央不得減少給予地方的一般性補助款等，有違背憲法精神等。

卓榮泰表示，本次修法大幅削減了中央可運用財源，直接改變中央與地方間的財政結構，卻未檢討中央與地方的事權分配，造成中央施政無法順利推動，另外，修正統籌分配稅款的分配方式，也進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法立法本旨且有所矛盾，以致窒礙難行。

針對卓榮泰提出的五大說明，國民黨立院黨團質詢時特別在螢幕上貼出報表指出，114年度總預算明明比113年多編列了1368億，質疑為何行政院和各部會仍然不實造謠，同時透過網路抹黑國民黨，說國民黨亂砍預算？國民黨要求主計長陳淑姿對此提出說明。

立法院今天召開全院委員會，針對財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長備詢。國民黨立院黨團質詢時在螢幕貼出報表指出，114年總預算明明比113年多編列了1368億，為何主計長陳淑姿（左一）沒有主動說明？坐在台下的卓榮泰（右一）和財部長莊翠雲（右二）則不時轉頭交談。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，針對財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長備詢。國民黨立院黨團質詢時在螢幕貼出報表指出，114年總預算明明比113年多編列了1368億，為何主計長陳淑姿（左一）沒有主動說明？坐在台下的卓榮泰（右一）和財部長莊翠雲（右二）則不時轉頭交談。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，針對財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長備詢。國民黨立院黨團質詢時在螢幕貼出報表指出，114年總預算明明比113年多編列了1368億，質疑為何行政院和各部會仍造謠，同時透過網路抹黑說國民黨亂砍預算？要求主計長陳淑姿提出說明。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，針對財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長備詢。國民黨立院黨團質詢時在螢幕貼出報表指出，114年總預算明明比113年多編列了1368億，質疑為何行政院和各部會仍造謠，同時透過網路抹黑說國民黨亂砍預算？要求主計長陳淑姿提出說明。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰報告及備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）等人指出，總預算明明多編列了1368億，為何行政院和各部會仍不實造謠，要求卓榮泰說明。記者杜建重／攝影
立法院今天召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰報告及備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）等人指出，總預算明明多編列了1368億，為何行政院和各部會仍不實造謠，要求卓榮泰說明。記者杜建重／攝影

總預算 覆議案 財劃法

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