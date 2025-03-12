指財劃法修正錢權失衡、增城鄉差距 卓榮泰盼覆議案成立

行政院長卓榮泰指出，財劃法修法調整各級政府稅收劃分卻未併同檢討事權，阻礙中央部分施政推動或延續，且在地方自有財源增加情況下，卻規定中央不得減少地方一般性補助，而修正統籌稅款分配也進一步擴大城鄉差距；他認為，修法不應倉促，應充分討論、尋求共識，盼覆議案能成立。

「財政收支劃分法」去年經立法院三讀修正通過，中央須額外釋出3753億元給地方，行政院認為窒礙難行，日前提出覆議，立法院今召開全院委員會，針對行政院所提財劃法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓揆一上台便道起歷史，他說，過去中央、省政府加各縣市稅收比約為60%、40%，精省後，省政府的11％回歸中央，占比改為75%、25%；財劃法修正後，稅收比例雖回歸精省前，但11％的錢挪到地方後，卻把事權留在中央，當然窒礙難行。

針對財劃法4項窒礙難行之處，卓揆說明，修法調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，初估中央將減少經常性收入3753億元，直接改變中央與地方間的財政結構，卻未併同檢討中央與地方的事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

卓揆續指，修法調整統籌分配稅款分配方式，直轄市及縣市占90.5％，離島三縣則為2.5％，在可供分配的93％中，人口及營利事業額兩項指標權重合計高達75％，使人口稠密商業發達縣市更具優勢，擴大城鄉差距，悖離財劃法均衡區域發展的立法意旨；且修正內容矛盾或欠缺明確，難以執行。

卓揆提到，修法已大幅增加地方自有財源，卻規定中央不得減少給予地方政府的一般性補助款項金額，實不合理，且修法規定「自公布日施行」，未考量施行應有的準備作業時間，不利各級政府預算秩序維持及執行，也與執行的中央政府總預算有所扞格，「現在我們只有睜一隻眼閉一隻眼」。

最後，卓揆強調，財劃法攸關各級政府財政收支如何劃分、調劑及分類，而統籌分配稅款及補助款的財政調整機制，目的在於合理調劑地方財政盈虛，使較為貧瘠的地區亦可獲得正常經濟發展，達成全民生活均足的目標，但本次修法與上述目標相反，且有窒礙難行之處，若付出實行，更與憲法第147條平衡發展地方經濟意旨背道而馳，非全民之福。

他認為，財劃法修正不應倉促，應再充分討論並審慎規劃，尋求中央、地方最大共識，使分配機制更臻完善。期盼透過法律案覆議的憲政程序，使立委能再次審視法案內容、支持覆議案，透過民主程序，讓政府財政制度更完善健全。