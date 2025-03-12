快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰赴立院報告財劃法修法覆議案 罕見未受訪

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，但卓榮泰會前未像往例，在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，而是邊走邊回答幾個問題後，便進入議場。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

今天開會的時間為上午9時，而卓榮泰受邀到立法院報告及備詢，通常是在8時50分左右抵達立法院議場後門，並站在定點接受媒體聯訪後，才會進入議場，但他今天未在定點受訪，而是邊走邊回應媒體提問下，進入議場。

媒體問到，外傳行政院將於總預算、財劃法修法覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講，罷免宣講是否每一場都會去。卓榮泰說，他還沒有排入行程。

至於台北市長蔣萬安稱要推班班有鮮奶，政府是否有預算。卓榮泰說，「很好啊、地方政府應該這樣做，很好」。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

卓榮泰當時表態，願意啟動新一波修法討論，讓中央、地方共商財劃法修法，討論出一部合理、可行、可長可久的財劃法。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

總預算

延伸閱讀

轟卓榮泰拿電價漲威脅人民 王鴻薇：台電虧死、雲豹大賺

覆議案恐5連敗 卓榮泰：政治責任在於如何挽救國家

總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

影／手握國家預算還不會執政？黃國昌批卓榮泰無能早該自請下台

相關新聞

卓榮泰：財劃法覆議案不通過 合法合憲程序都會考量

立法院今天處理財政收支劃分法覆議案，藍白黨團預計聯手否決，行政院長卓榮泰說，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都...

2項覆議案若不通過 民進黨團將提暫時處分、釋憲

立法院今天處理財政收支劃分法、總預算案二項覆議案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，若二項覆議案未通過，民進黨團將依法提出...

批陳玉珍干擾議事 吳思瑤：讓我看不到韓國瑜眼睛

立法院今天處理財劃法、總預算案二項覆議案，藍綠立委為了議場內是否可錄影，互相批評干擾議事進行。民進黨立委吳思瑤表示，國民...

指財劃法修正錢權失衡、增城鄉差距 卓榮泰盼覆議案成立

行政院長卓榮泰指出，財劃法修法調整各級政府稅收劃分卻未併同檢討事權，阻礙中央部分施政推動或延續，且在地方自有財源增加情況...

卓榮泰赴立院報告財劃法修法覆議案 罕見未受訪

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，但卓榮泰會前未像往例，在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，而是邊走...

兩覆議案今表決 在野追卓揆政治責任

立法院昨天與今天邀請行政院長卓榮泰針對總預算與財劃法覆議案報告及備詢，今天下午將進行投票表決，預料藍白仍將聯手否決兩項覆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。