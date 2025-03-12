藍批賣慘裝傻 卓榮泰回「我就傻」

行政院長卓榮泰昨針對總預算覆議案報告並備詢，與多位國民黨立委交鋒。立委徐欣瑩批政府「賣慘」，請卓對她質詢內容別「裝傻」，卓一聽變臉，回嗆：「我沒有裝，我本來就傻。」立委傅崐萁則轟卓在立院天天說謊，卓也向立法院副院長江啟臣「求救」，請江制止該行為。卓與立委詢答過程，多次不歡而散。

徐欣瑩質詢表示，民主國家中的國會跟行政部門磨合、溝通是常態，近期才與政院「性平處」協商解凍，這是很好案例；但立法院長韓國瑜於總預算二讀會前積極促成協商，卻遭行政院各單位跟民進黨立委聯手已讀不回、置之不理，「這不合理吧？」憲政史上從沒這樣。她同時批，行政機關別一直「賣慘」，史上最高預算數是事實。

卓榮泰回應，很多委員都把特定機關的印象帶到協商裡面，去做特定刪減；他也反問徐欣瑩，外交部遭超刪二九五三萬元預算又怎麼解釋？他一再強調，總預算扣掉二八○六億元新增項目，是跟去年一樣的，自己講很多次，覆議案中也都有寫，但大家就是不理。雙方針對多個刪減案例一陣激辯，徐要求卓別「裝傻」，卓一聽則變臉，回嗆：「我沒有裝，我本來就傻。」雙方不歡而散。

另外，傅崐萁質詢花東快議題時提到，蘇花安自民國一○八年十二月廿日核定，經過五年，現階段為「行政院長審議中」，質疑卓榮泰是否有專業審議。卓回應，他就職還不到一年時間，歷任院長都慎重，他也須慎重。

傅崐萁隨即砲轟卓榮泰天天在立院說謊。卓轉向主持議事的江啟臣表示，閣員被指責說謊，主席應該制止。卓又說，記憶好不好是一回事，不是說謊的問題，他很願意對話，但傅崐萁不是說他說謊，就是敲桌。