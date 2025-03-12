兩覆議案今表決 在野追卓揆政治責任

立法院昨天與今天邀請行政院長卓榮泰針對總預算與財劃法覆議案報告及備詢，今天下午將進行投票表決，預料藍白仍將聯手否決兩項覆議案。卓榮泰昨重申，立院通過的今年度總預算案有三大窒礙難行之處，並透露會在適當時間，向國人說明總預算案；但在野黨昨痛批卓揆率內閣下鄉是為助攻大罷免，真是「全世界民主笑話」。

行政院對今年度中央政府總預算案、財劃法修正案提出覆議，昨天及今天上午邀請卓榮泰報告並備詢。卓榮泰昨一上台，繼續羅列總預算三大窒礙難行之處，質疑有違憲法權力分立與責任政治原則，且刪減及凍結結果已影響機關正常運作，並提及刪除撥補台電一千億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力，盼立法院以福國利民為念，「重啟審議理性對話」。

國民黨立委洪孟楷質疑，卓榮泰任期不到一年，連同今天將已經是五次覆議失敗，是否應負起政治責任？卓榮泰則回應，他的政治責任在於，覆議未通過後，如何挽救這個國家。卓榮泰在回答民進黨立委賴瑞隆質詢時，也忍不住抱怨說，他一九九九年起任立委，「從來沒遇過這樣的刪減法」，預算會非常嚴謹寫出每一個數字，但包括外交部等七部會，最終都是刪減數超出預算數，要他們怎麼調整？通過覆議、重新審議，是最好的方式，也是唯一解救的方法。

不少部會首長 說錯預算金額

國民黨立委聯合質詢時，不少部會首長說錯所屬預算精確金額，傅崐萁表示，多數部會刪減後預算，仍較去年多百分之十以上。其中，國防部長顧立雄說，今年增約四百億，但決議加入「不得流用」，例如國外旅費跟出國教育訓練費被刪掉二點四億元後不得流用，嚴重影響實戰化訓練的人力建構。

傅崐萁追問，窒礙難行多少金額？顧回，「八十幾億吧」，譬如國外旅費二點四億元，政策宣導刪減百分之六十，設備及投資刪減百分之六，都會造成窒礙難行。但傅說，預算多了四百億元，立法院通過的國防部預算遠超過窒礙難行的數字。

法務部長鄭銘謙答詢表示，法務部增加十二點三億元。傅崐萁回應，「是增加十九億多」。他說，這是中華民國史上，主計長首次不給立法院統刪金額，統刪部分如果不會的話，就問主計長；不適任就撤換，有窒礙難行請向立院提出。

文化部長李遠答詢時，指文化部比去年少很多，「編二九○億元，被刪十一億元，凍結卅四億元」，凍結的理由無法解決，文化部沒有多，還變少。傅崐萁質疑，文化部今年核定比去年多廿六億多，怎可以公然說謊，他會特別關心文化部。

海委會主委管碧玲說，每年付款額度不一樣，今年是付款高峰，一定得增加。傅崐萁質疑，哪個部會不用付款？，他強調「大部分部會，都超過百分之十的年度預算成長」。

黃國昌爆料 拒政院私下溝通

民眾黨團也舉行「民進黨政府貪腐浪費，Ａ走的錢何時要討回」記者會，黃國昌提到，卓榮泰先前透過政務委員傳話，表達想要私下見面進行溝通，「就是賴清德總統派去行政院督軍的那一位」，他回應對方「絕對不可能」，民進黨背後下毒手的事跡斑斑，可以被騙第一次，但不會有第二次。