快訊

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

曾當烏國志願軍！范斯堂兄嘆烏總統赴白宮遭伏擊、普亭認為美國是有用的白痴

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌：政策宣講與罷免無關 勿混為一談

中央社／ 台北11日電
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，首發場15日從台中市出發。民進黨秘書長林右昌今天表示，宣講跟罷免沒有關係，不要混為一談。

立法院明天將處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，林右昌今天出席總統府資政顏志發的「春之宴」時表示，總預算審查過程荒腔走板的惡刪凍結，對國家施政有重大影響，這不只是個別政黨攻防，而是影響到每個民眾、國家基礎建設、產業及社會投資。

談到民進黨15日起將啟動下鄉政策宣講會，林右昌表示，最重要還是看明天藍白在立院能否理性面對總預算爭議，支持覆議案通過，讓總預算有修正的機會；他說，請國民黨、民眾黨2位黨主席懸崖勒馬，以百姓與國家福祉為重，至於政策宣講會整體規劃，民進黨會在適當時機跟大家報告。

外界解讀下鄉宣講是為「大罷免」添柴火，林右昌說，各種政治貼標籤都是國民黨、民眾黨會做的事情，如果啟動下鄉宣講，最主要還是去年擴權違憲法案、總預算大幅刪減，讓國家運作產生很大困難，行政、監察、司法部門都受到影響，這要跟社會大眾說明白；他說，宣講其實跟罷免沒有關係，不要混為一談。

另外，傳出林右昌曾在農曆年前拜會前總統蔡英文，對於是否為了新北市長初選要爭取蔡英文支持，林右昌說，從2009年開始，他跟蔡英文是長官、部屬關係，他在年前拜訪蔡英文請安、問候、拜年，有很多可以聊的事情，「你剛剛提到的，並不是聊的一個內容」，更重要的是，此時此刻國難當頭，每個人都應該思考可以為台灣、為國家做什麼，盡量不要討論到個人的未來。

媒體追問，近日積極跑新北行程，是否大罷免潮後將辭去秘書長職務投入初選，林右昌重申，此時此刻不要談論個人的未來，現在內外挑戰非常多，應該思考自己能為國家、台灣做什麼，這是現在最重要的事情。

林右昌 總預算

延伸閱讀

立院將處理覆議案 林右昌喊話朱立倫、黃國昌懸崖勒馬

立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

【重磅快評】賴清德拚出場橋段華麗 林右昌恐怕不給力

傳民進黨秘書長林右昌布局新北 藍營：想選市長不能兩手空空

相關新聞

覆議案恐5連敗 卓榮泰：政治責任在於如何挽救國家

國民黨立委洪孟楷今天問，若總預算、財劃法覆議案都失敗，行政院長卓榮泰將是5連敗的院長，有無政治責任。卓榮泰說，他的政治責...

林右昌：政策宣講與罷免無關 勿混為一談

民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，首發場15日從台中市出發。民進黨秘書長林右昌今天表示，宣講跟罷免沒有關係，不要混為...

總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

立委關注，若總預算覆議案失敗，是否會採追加預算、協商快速解凍或其他憲政方法。行政院長卓榮泰今天說，追加預算是程序之一，但...

綠將辦8場政策宣講會助罷免 台中首發、新北壓軸

立法院將處理總預算、財劃法修法覆議案，民進黨中央已規劃在覆議案後，從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長...

藍委批政府沒妥善用納稅錢 卓榮泰：用血汗執行

立法院今天邀行政院長卓榮泰針對今年度中央政府總預算案的覆議案進行專報並備質詢，國民黨立委葛如鈞在質詢時質疑，近年來政府沒...

卓榮泰：預算不容拖延 刪多少國家建設就減多少

民進黨立委王定宇今天呼籲朝野支持總預算覆議案，行政院長卓榮泰說，總預算的解凍程序比以前難，預算容不得如此拖延，而刪多少預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。