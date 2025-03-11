藍委批政府沒妥善用納稅錢 卓榮泰：用血汗執行

立法院今天邀行政院長卓榮泰針對今年度中央政府總預算案的覆議案進行專報並備質詢，國民黨立委葛如鈞在質詢時質疑，近年來政府沒有妥善運用人民的血汗錢，今年卻要更多的錢，民眾不會痛嗎？卓榮泰特地拉高分貝，回嗆「政府會用血汗來執行特別預算。」

葛如鈞在質詢時先請卓榮泰上台，並表示他跟卓榮泰都是公僕，為人民服務，人民將辛苦的血汗錢交給政府運用，期待政府能提供好的服務，但近年來政府有好好妥善運用人民的血汗錢嗎？隨後，葛如鈞邀請教育部長鄭英耀也上台備詢，詢問教育部今年度預算較去年增加多少？鄭英耀說，教育部今年多278億元，用來補助學校水電、優質評鑑、以及補助幼兒園等經費，增加的預算是因為有很多政策要推動。

葛如鈞說，調漲水電的是誰？不做台灣能源多元化是誰？不弄核電拚命漲價的又是誰？就算不討論這部分，光是教育部學習歷程爭議不段、上傳檔案容量最高只有10M、學習歷程槍手作弊等問題有沒有解決？鄭英耀說，不能用少數特例，把整個政策否定；葛如鈞批，把網路上的民怨說成特例。

緊接著，葛如鈞邀請國科會主委吳誠文上台備詢，指國會科今年度增加近100億元，但去年沒有做得比較好，今年要更多錢有意義嗎？民眾不會痛嗎？此時，卓榮泰特意拉高音量說，「我也告訴你，我們會用血汗來執行特別預算。」

葛如鈞則秀出國科會在臉書上發布的圖卡，內容稱財政收支劃分法修法，國科會預算如按比例調減影響約200億元，葛並質疑科學報告可以用「如果」、「大約」嗎？國科會要為全國科學研究人員做示範嗎？

吳誠文說，當然是這樣，如果真的刪掉這些預算，所有計畫當然都要刪除。葛如鈞不滿吳誠文的說法，詢問卓榮泰是否同意用此態度來主掌台灣的科技？卓榮泰說，他同意用理性。

換到經濟部長郭智輝備詢時，葛如鈞指扣除今年度經濟部挹注台電的1千億元，總體比去年多，經濟委員會刪減的幅度不到1%，並提及政府看直播才知道台積電赴美投資。郭智輝駁斥，稱是媒體斷章取義。

最後上場的數位部長黃彥男說，去年拿到70億元，現在被刪除剩下50億元。葛如鈞隨即打斷，質疑數字這麼清楚，索資時為什麼不願意給，數位部的同仁交白卷，如果連提供資料都沒有辦法做好，要怎麼相信數位部會好好花錢呢？