總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

立委關注，若總預算覆議案失敗，是否會採追加預算、協商快速解凍或其他憲政方法。行政院長卓榮泰今天說，追加預算是程序之一，但限制滿多；最後的選擇就是尋求憲政救濟，看是否符合憲法規定與精神。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

民進黨立委郭國文指出，因為總預算遭刪除過多無法執行，且解凍困難，行政院不得不提出覆議案，是否可能提出追加預算，或是透過再協商快速解凍，以及是否透過其他憲政方法處理。

卓榮泰說，如果預算被合理審議、刪減，行政院都應該接受，但如果針對特定機關、項目，大幅度刪減、凍結，造成動彈不得，業務費都刪掉，那預算沒有人可以執行。追加預算是程序之一，但還是要經過一段時間，並符合預算法規定，限制滿多。

卓榮泰表示，感謝立法院長韓國瑜在總預算最後審議前，還是做了相當努力、達成一些共識；如果合法、合憲的程序，最後的選擇就是尋求憲政救濟，只有用憲法來解釋，是否合乎憲法的規定與精神。

郭國文說，這次外交部變成最大受災戶，業務費被刪減5成、宣傳費全刪光，但立法院自己在國會外交預算卻增加不少，從113年的新台幣4160萬元增加到6759萬元，暴增2599萬元，一手砍外交部預算、一手增加國會外交預算。

郭國文說，其中增加的2000萬元是一般事務費、500萬元是國會聯誼會的旅費，還不是增加在立委身上，只有立法院正副院長用得到，「是韓（國瑜）院長、江（啟臣）副院長的外交特支費」，如果認為外交很重要，外交部預算就不該砍，這很矛盾。

外交部長林佳龍說，業務費凍結一半影響非常大，尤其是外館運作，國際宣傳費用也被刪除，會很難做事；全世界都想跟台灣交朋友，外館業務增加很多，立委出訪也很多，特別是寒暑假，在地接洽需要預算支持，「沒錢就是沒辦法辦」。

卓榮泰表示，郭國文是在凸顯預算審議的不合理，但他認為政府、國家是一體的，無論誰能代表國家、為國家走到世界各地去都是可以的，但要合理的分配預算。