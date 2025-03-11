民進黨擬15日起辦8場政策宣講會 台中首發、新北壓軸

立法院將處理總預算、財劃法修法覆議案，民進黨中央已規劃在覆議案後，從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案於11、12日處理。

為了擴大社會溝通面，民進黨擬在覆議案後，針對總預算、財劃法展開下鄉宣講，規劃在8個縣市舉辦「人民是頭家」政策宣講會，包括六都以及花蓮縣、新竹市。

據指出，民進黨中央今天中午由組織部主任張志豪邀縣市黨部執行長召開全國宣講會工作協調會議，相關規劃已完成最後階段，箭在弦上；預計明天中常會後，由秘書長林右昌正式對外公布細節。

據指出，民進黨說明會主訴求在藍白惡刪總預算毀民生，主題是「人民是頭家」，標語為「國家要安全、台灣要向前」；相關場次包括，15日台中、16日桃園、22日台北與花蓮、23日台南等場，30日新北巿是最後壓軸。前3場是公民罷藍委重點縣市，和公民團體採分進合擊戰略；由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象。

民進黨台北市黨部執行長陳嘉行會後受訪表示，這次全台宣講行動以闡述政策及國會亂象為主，讓民眾了解總預算遭惡砍的影響，並不是直接對決罷免。

不過，陳嘉行也說，公民團體推動的罷免案，已有30多位國民黨立委罷免案通過第一階段連署，許多民進黨支持者很焦慮，憂心罷免後續能量不足，現在黨中央統一說明政策是好事，雙北的宣講規模將達千人，以戶外場地為主。