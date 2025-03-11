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影／手握國家預算還不會執政？黃國昌批卓榮泰無能早該自請下台

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
台灣民眾黨立法院黨團上午由總召黃國昌（右）與立委張啓楷（左）舉行記者會，黃國昌直言卓榮泰如此無能早該自請下台。記者陳正興／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午由總召黃國昌（右）與立委張啓楷（左）舉行記者會，黃國昌直言卓榮泰如此無能早該自請下台。記者陳正興／攝影

立法院今將處理行政院所提出的《總預算案》與《財政收支劃分法》覆議案，民眾黨團今天舉行記者會，總召黃國昌直言卓榮泰身為閣揆、手握2.9兆國家預算竟還不會執政，如此無能早該自請下台。針對近日行政院準備要下鄉宣講，黃國昌認為「這會是全世界民主的笑話」，破壞台灣民主憲政。

黃國昌要求行政院下鄉前先把民進黨政府過去幾年的貪腐浪費交代清楚。例如勞動部前部長許銘春將「就安基金」拿來拍沙龍照、個人寫真、辦演唱會，甚至砸下千萬製作影片，點閱卻率慘不忍睹，根本是浪費納稅人的錢。據審計部統計，2022至2024年，就安基金遭不當使用高達5174萬，除了移送檢調，「民事及行政責任誰要負責？」更進一步往前追，原來2020至2021年還有2050萬被濫用，經審計部「認證」，就安基金五年遭濫用高達7224萬。

黃國昌批「民進黨政府濫花納稅錢毫不手軟。」而2025年1月2日他質詢勞動部長洪申翰時，其承諾的追討計畫與進度在哪裡？黃國昌砲轟卓榮泰團隊「不會覺得對不起人民，應該負責嗎？」、「 恬不知恥」。指執政黨整天只會哭窮，黃國昌預告民眾黨團將陸續揭發、帶人民重溫民進黨貪腐浪費的情事，民進黨不要以為「頭過身過就過」，控制媒體搞大內宣就可以把事情混過去，就安基金的問題，黃國昌要新任勞動部長洪申翰交代清楚。

總預算

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