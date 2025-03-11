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預算刪減金額部會首長多答錯 傅崐萁：大部分增超過10%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨立委傅崐萁（中）質詢時要各部會首長輪流上台，說明預算增加多少。記者胡經周／攝影
立法院今舉行全院委員會，就行政院函請立院「114年度中央政府總預算案」覆議案進行詢答，國民黨立委傅崐萁（中）質詢時要各部會首長輪流上台，說明預算增加多少。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰今就114年度中央政府總預算案覆議案，赴立法院專報並備詢。國民黨立委傅崐萁將部會首長點名上台，詢問今年度預算增加多少，結果不少部會首長說錯所屬預算精確金額，傅崐萁表示，多數部會刪減後預算仍較去年多10%以上，呼籲換掉不適任的部會首長。

行政院主計長陳淑姿說明時表示，立院要求行政院要求自行刪減636億，但沒有指定項目，不知道該如何刪，以前刪的金額很少，統刪大概占1到3%。

傅崐萁質詢時，點名各部會首長上台，說明預算增加多少。國防部長顧立雄說，增加約400億（近9%），這次加入不得流用，國外旅費跟出國教育訓練費被刪掉2.4億後不得流用，新式武器都要到美國換裝需要的訓練，我方要參加國外協訓，不得流用勢必要減少訓練跟人數規模，嚴重影響實戰化訓練的人力建構。

傅崐萁問，窒礙難行多少金額？顧立雄回，「80幾億吧」， 窒礙難行的部分譬如國外旅費2.4億，政策宣導刪減60%，設備及投資刪減6% 約2.9億，都會造成窒礙難行。傅說，接近20億， 預算多了400億，窒礙難行將近20億，立法院通過的國防部預算遠超過窒礙難行的數字。

外交部長林佳龍說，刪減13.95億，增加大概7億，希望恢復包括國際宣傳費等1.11億。

劉世芳表示，內政部被刪凍10幾億左右，增加不多需詳查。傅崐萁追問，內政部主管部分，比去年多多少？劉沈默不回應。傅說，不知道還怎麼當部長，今年比去年多了400億。劉這時才說，如果把住宅基金放進去幾乎增加400億。傅表示，國土署多將近280億，消防署多100％的預算。劉表示，「我們希望立法院能夠通過覆議案。」

國發會主委劉鏡清說，國發會多6.8億。傅崐萁回，今年比去年多11億，多45%，怎麼部會首長來提覆議，預算是多少都不曉得。

原民會主委曾智勇說，應增加13億，主要增加禁伐補償。客委會主委古秀妃說，客委會比去年增加2億多；傅崐萁表示，刪減過後是4億以上。

退輔會主委嚴德發說，增加19億多。面對傅崐萁的詢問，經濟部長郭智輝保持沈默。

法務部長鄭銘謙表示，增加12.3億。傅崐萁回應，增加19億多，這是中華民國史上，主計長首次不給立法院統刪金額，統刪部分如果不會的話就問主計長，不適任就撤換，有窒礙難行請向立院提出。

教育部長鄭英耀說，就政策推動，增加278億。交通部長陳世凱表示，今年很多交通建設進入高峰，預算增加389億。傅崐萁回應陳世凱說，數字都有些差異，是因為主計總處不給資料，交通部觀光署多30億，公路總局多173億，鐵道局多146億。

農業部長陳駿季表示，比去年增加83.24億。衛福部長邱泰源說，因人民健康需求，增加317億，但刪除11億，故是306億。文化部長李遠表示，比去年少很多，編了290億，被刪11億，凍結34億，凍結的理由無法解決，跟刪一樣，文化部沒有多還變少。

針對李遠說法，傅崐萁表示，文化部怎麼會比去年少，今年核定比去年多26億多，怎可以公然說謊，會特別關心文化部。

環境部長彭啓明說，比去年減少2億左右。金管會主委彭金隆說，估計刪減後今年比去年多6500萬左右。

管碧玲說，每年付款額度不一樣，今年是付款高峰，一定得增加，還有新增事項不能不做，「新增43億，在委員會，跨黨派委員都支持，今天提出來就是因為窒礙難行。委員，真的，窒礙難行，很希望能夠恢復。」國科會主委吳誠文則說，三個園區多了132億。

傅崐萁質疑管碧玲，哪個部會不用付款，胡說八道。他接著表示，陳淑姿不適任就該換人。大部分部會超過10%的年度預算成長。不適任的部會首長換掉，當過民代的，不要用民代的鬥性回答，以後內閣不會很好待。

總預算

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