卓榮泰：在立院沒遇過總預算這種刪減法 覆議是解方

行政院長卓榮泰今赴立法院針對今年度中央政府總預算覆議案報告並備詢。他在答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，他在立院待過4、5年，從沒遇過這樣的刪減法，有7個部會單位預算刪減超過預算數，在他看來，通過覆議、重新審議總預算是唯一解救方法。

卓榮泰指出，他在1999年擔任立委，待了4、5年，從來沒遇過這樣的刪減法，不管是面對國民黨或民進黨的行政院長，預算到最後會非常嚴謹寫出每一個數字，三讀時只能修改標點符號，連數字都不能動，這才是預算的真正意義。

卓榮泰表示，包括外交部等7個部會，最終都是刪減數超出預算數，像是司法院的派員出國計劃和交通運輸設備，合計超過預算數刪減391萬元，這要司法院怎麼辦？還有外交部、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會共7部會單位，刪減數超過預算數，要他們怎麼調整？能減回來還是自己補上？都不行。

卓榮泰說，通過覆議、重新審議是最好的方式，在他認為也是唯一解救的方法。

此外，賴瑞隆提到，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）曾對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」。

卓榮泰說，很遺憾國內確實發生這一段，包括潛艦、國防部經費，在業務費被大量凍結。當台灣周遭經常受到中共艦機侵擾，政府希望國防力量增強，對方看到的是台灣沒有防衛自己的能力和準備，這兩相底下，台灣應該選擇前者。

卓榮泰說，若台灣無法達成這個選擇，讓友盟看到替台灣擔心，這不是干涉我國內政，而是關心到整個區域穩定無法維持，台灣能不能負起這樣的責任。台灣應該向全世界清楚表達，我們有決心、有能力、有準備因應區域和平穩定責任，強化國防才是唯一向全世界負責任的態度。

民眾黨立委林國成質詢時質疑，編列預算是行政院權利，審查預算是立法院權利，立法院認為浪費該不給的，刪除也是立委職責，既已是史上最高預算，刪掉後還有2.9兆元，政院還提出覆議案稱窒礙難行，他想不透。