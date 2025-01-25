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卓嗆凍5成補助 地方喊不公

聯合報／ 記者陳雅玲吳淑玲郭韋綺江良誠／連線報導
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行政院長卓榮泰因中央政府總預算遭刪減、凍結逾二千億元，前天稱地方各項補助均凍結百分之五十，雲林縣長張麗善昨表示，若總預算減少百分之三會影響中央政府的整體運作，凍結地方百分之五十補助難道是要癱瘓縣市政府嗎？這對人民不公平。

張麗善說，凍結地方補助百分之五十，對地方政府影響有多大，中央應理性公平對待預算審查，不該復仇式的對待地方政府。

南投縣長許淑華說，行政院的作法相當幼稚，凍結縣市政府補助款，只會讓縣市建設無法推動，以全國民眾利益對抗在野黨並不高明，希望卓揆與國會在野黨溝通協調，才能化解政治僵局。

高雄市長陳其邁也表憂心，他說，立法院對總預算這種刪法，懲罰中央也懲罰地方，這樣大筆一揮，讓人欲哭無淚。

卓榮泰 張麗善 總預算 許淑華 陳其邁

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