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藍白批賴政府造謠 「情勒執政」

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
國民黨主席朱立倫批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？圖／聯合報系資料照片

立法院三讀的今年度總預算案預算規模創史上新高，但行政院痛批藍白報復式刪減預算，各部會也在網路上狂發在野黨「癱瘓政府」等訊息。藍白陣營昨天齊批，賴政府只會情緒勒索，不造謠就不會執政，宛如「碰瓷」。

今年度總預算原列歲出總額為三兆一三二四億元，經立法院刪減、凍結，最終仍有二兆九二四八億元，高於去年度總預算，也是史上新高。

不過，與預算審查相關的謠言至今仍不斷流傳，各部會競發新聞稿與開記者會喊窮。

國民黨主席朱立倫昨表示，近三兆總預算對於國家來講，資源充足，在野黨基於監督，把可能發生弊端浪費的部分做了點調整，於國家總體規模，相當於百元有近九十七元可用，絕對不會影響國家預算。

朱立倫說，民進黨政治操作，不斷製造錯誤訊息，存心說謊欺騙人民，甚至用情緒勒索方式，做很多奇怪動作，那不是跟「碰瓷」一樣？

國民黨立委李彥秀說，今年度中央政府總預算比去年多了七三○多億元，創下歷史新高，賴清德作為國家元首，連發不出春節獎金，都可以拿來作為政治鬥爭；不撒錢就不會執政，不造謠就不會宣傳，墮落至此，真的就是「情勒式執政」。

民眾黨立委張啓楷則表示，行政院不只坐在「金山」上哭窮，總統府還自行揭發濫用納稅人的錢裝闊不成還哭餓。賴政府成了地球上唯一「坐擁二兆九千萬元的窮困政府」。

張啓楷 情勒 情緒勒索 朱立倫 李彥秀 總預算 賴清德

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