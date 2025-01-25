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學者批部會文宣戰 「綁架民眾」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
行政院長卓榮泰說明立院三讀後續影響的直播畫面，直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕，大打仇恨情勒牌。圖／取自行政院直播
行政院長卓榮泰說明立院三讀後續影響的直播畫面，直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕，大打仇恨情勒牌。圖／取自行政院直播

各部會針對預算遭刪減發動文宣戰，學者表示，本屆立法院因為在野黨多數，才能做到有效監督總預算，但行政部會現在的動作根本在「綁架」民眾，例如政院手語老師事件，民進黨政府想政治操作，卻弄巧成拙。

行政部會不斷宣傳在野黨「亂砍預算」，中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿說，執政黨當然希望預算多一點，但即使部分預算被刪減或凍結，政府絕對有備用金或業務費等去執行政策，但現在行政部門的動作等於是在「綁架」民眾，例如行政院手語老師絕對有相關費用可支應；政院想政治操作，凸顯在野黨問題，但卻弄巧成拙。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪說，當部會首長最重要能力是調度資源，更何況這次預算總數上也沒有減少，但當所有部會出面「哭啼啼」，把資金調度問題都甩鍋給在野黨，即便明眼人一看就知道是情緒勒索，但國民黨仍須小心應對。

廖達琪指出，她觀察網路走向，發現民進黨政府的「情勒」已發揮效果；在野黨監督預算是天經地義，只是民進黨策略性運用，杯葛討論空間，在野黨必須花心思針對刪除預算作出好的論述，光是現在的反擊力道是不夠的，尤其只在同溫層也不夠，否則在年輕世代將會是火燒燎原。

廖達琪說，總預算總額比去年增加，政府不會不能運作，而是資源調度問題，只是民進黨政府現在也祭出反制措施，朝野持續相互牽制的做法，對全民、對地方縣市政府都不利。

廖達琪 張其祿 情緒勒索 手語 民進黨 總預算

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