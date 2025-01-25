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冷眼集／賴政府儼然成造謠網軍頭

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
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今年度總預算三讀後，民進黨政府近乎瘋狂地批評在野黨「亂刪」預算、癱瘓政府。近日政壇流傳一段笑話，「今年包不出紅包給小朋友，因為總預算被藍白砍了」。此言令人莞爾，但也凸顯賴政府亂帶風向，儼然已成造謠網軍頭。

行政院卓榮泰日前說明總預算案，直播畫面打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕。在行政院帶頭下，各部會爭相加碼，每個部會都在哭窮賣慘，上演「說故事比賽」，將預算被砍的影響無限放大不打緊，甚至還帶頭造謠、帶風向。

農業部今年預算達一六九一億元，比去年多八十二億元，預算審查被刪一點二億元，卻恐嚇老農說津貼沒了；數位部說預算被砍，無法上網買台鐵票了，被網友大酸，那數位部成立之前，如何上網買票？何況凍結就是「有條件通過」，民進黨卻將之解釋成刪除，擴大渲染。

各部會的「造謠宣傳戰」愈打愈火熱，體育署稱，預算被砍十一億元，但實際上立法院刪除出國旅費百分之十五，整個項目金額只有七十萬元；監察院秘書長李俊俋說，撐到沒電還是要繼續上班，沒電腦也不知怎麼辦。這些混淆視聽的說法，民眾愈來愈受不了，不斷到各部會與綠營側翼的社群留言批評。

各部會預算被刪、被凍結，是否合理、會影響哪些業務，可理性討論，社會自有公評；但現在賴政府擺明要用更不理性方式，政治攻擊在野黨，好為大罷免增添柴火，農業部還要求所屬單位幫忙宣傳具有高度政治攻防的文宣，不僅讓公務員為難，更有行政不中立之嫌。

各部會媒體政策宣導費、業務費等被刪減或凍結，起因正是各部會藉由宣導費、業務費來餵養網軍側翼或過度集中特定媒體，賴政府不反省，現在包含行政院以降的各部會乾脆「側翼化」、「網軍化」，成了最大的造謠中心。

側翼 卓榮泰 手語 李俊俋 總預算 行政院 農業部

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