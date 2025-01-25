總預算爭議 農業部挨批不中立

總預算案爭議不休，在政院帶頭下，各部會連日極力哭窮賣慘，部會首長更是爭相政治表態。農業部長陳駿季前天更拍影片，質疑在野黨刪預算是不希望台灣農產品行銷國際等。據了解，陳駿季還下令要求轄下所有單位臉書粉專轉發該影片，讓事務單位捲入政治鬥爭，更被質疑行政不中立。

對此，農業部強調，捍衛農業部預算、轉發官網訊息是公務也是責任。

藍委前天前往報案，指行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符，疑涉嫌違反社維法，散布謠言。

不料當晚陳駿季即在農業部臉書專頁上拍片發文，強調農業部並未造謠，還提到藍白立委刪除了六成國外旅費、兩成國內旅費，「難道在野黨不希望農產品行銷國際嗎？」、「難道在野黨不希望同仁到產地輔導農民嗎？」昨天上午更由三位次長輪番上陣拍影片。

不過，影片底下留言卻幾乎一面倒，網友紛紛留言表示，超思蛋到現在都還辦不出來，「浪費了多少錢都沒吭聲，預算被刪就跳出來拍影片」，紛紛要求「買蛋錢先吐出來」。且農業部今年預算還較去年多出八十二億元。

據了解，陳駿季甚至下令要求農業部所屬局署轉發影片，從前晚開始，農業部所屬三級機關粉專陸續分享。此舉讓不少公務員相當無奈，認為三級機關是事務單位，應該謹守行政中立，卻被迫捲入政治鬥爭，把各所屬粉專當成傳聲筒，「這種作法是史上前所未有」。

熟知農業部事務人士透露，農業部內部對近來大肆宣傳預算遭刪頗有微辭，正本之道是設法調整、彌補，讓機關業務得以繼續推動，而非花時間拍影片、發新聞稿罵在野黨、哭窮、情勒。

教育部挨罵就刪文

教育部日前也在社群平台發文，指遭立院凍結一二五億預算，恐影響國中教育會考，但挨罵後隨即刪文。經查，教育部今年總預算達三六二三億，較去年增加二七八億，其中用以執行會考的經常支出業務費約卅二億元，雖遭提案凍結三成，但立院亦給予動支條件，只要求再說明清楚即可動支。

環境部被環團吐槽

環境部長彭啓明日前也提到，原訂二○三○年減碳目標百分之廿八正負二個百分點，恐因預算刪減與凍結，要建議改為正負五個百分點，不過卻遭環團吐槽。環境權保障基金會研究員湯琳翔直言「太誇張」，減碳成績的經費應是跟六大部門的廿項減碳旗艦計畫較有關，不太可能因為今年氣候變遷署業務費近四成被砍，目標加減範圍變這麼大。

查核中心打臉財部

財政部日前宣稱，在野刪除委辦費百分之十，等於將統一發票中獎經費刪減十八點五億，預計減少三六○萬個中獎機會，被國民黨立委王鴻薇批評造謠。台灣事實查核中心查證後指出，今年委辦費比去年多編列卅五億，即使被砍十八點五億，仍較去年多出快十七億，今年中獎機會仍比去年多二九○萬個。

據了解，財政部將依法提撥的統一發票「獎金」，以「委辦費」方式包裝，導致刪委辦費，變成刪減獎金預算。財政部解釋，原本可以加開六五○萬個五百元的雲端發票專屬獎，現在委辦費被刪後，只能加開二九○萬組。