政院「請不起手語老師」 障礙研究學會譴責：拿聾人資訊權祭旗

因行政院新聞傳播處經費5000萬元遭立院全數刪除，行政院記者會往後將沒有手語翻譯員引發議論。對此，臺灣障礙研究學會今聲明除譴責在野黨未經人權影響評估刪減預算，嚴重損害全國身心障礙民眾的權利，同時也批評行政院以犧牲障礙者資訊權凸顯預算遭刪問題，似乎有拿聾人資訊權祭旗之嫌。呼籲各黨莫以障礙人權當成政治籌碼。

行政院昨舉行記者會回應總預算案，直播畫面卻未配置手語翻譯員，被替換成「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字樣替代，行政院發言人李慧芝更向聽障朋友致歉稱「請不起手語老師」。

臺灣障礙研究學會聲明指出，查行政院已於去年底將手語翻譯服務委託給中華民國聽障人協會，委託契約中出現「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止本契約之全部或一部分」，對得標的社福服務團體是一個雙方地位極不對等的服務契約，完全不符合「社會福利基本法」第14條第3項，要求各級政府委託辦理福利服務時，應促進對等權利義務關係，以維護服務使用者權益。

學會批評，行政院記者會不提供手語服務，形同損害手語使用者的權益。台灣手語屬於「國家語言發展法」保障的國家語言，政府機關應於必要時提供通譯服務。行政院新傳處預算遭刪減，即起就不提供手語翻譯服務的同時，不過其他新聞傳播項目（如行政院自己的YouTube影音公開資訊平台）依然持續進行，顯示行政院盤整資源後，優先選擇犧牲聾人資訊權，本會針對此點給予嚴厲譴責。

學會進一步說，目前立院刪減預算金額超過法定能刪減額度，在各黨解讀不同情況下，預算案尚未出立院之時，行政院「立即」透過不提供手語翻譯服務來反應預算刪減結果，似乎有拿聾人資訊權祭旗之嫌。

臺灣障礙研究學會也認為，在野聯盟在刪減或凍結預算時，應考慮對既有人權保障的影響。以本事件為例，無差別胡亂刪減行政院新傳處預算時，不僅完全未考慮聾人／聽障民眾的資訊權，此外還有與身心障礙者自立生活相關的其他預算受到影響。若未經人權影響評估的預算刪減成為事實，將嚴重損害全國身心障礙民眾的權利，本會給予最嚴厲的譴責，並冀望各黨莫以障礙人權當成政治籌碼。

學會說，雖了解行政院想透過手語翻譯服務中斷，顯示立法院無差別亂刪或凍結預算將帶來的困境，但也必須要指出整個事件並非要先犧牲障礙者的資訊權才能凸顯被立院刪除預算的問題。