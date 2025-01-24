立院刪預算屏縣恐遭凍結90億元 縣府：衝擊各項施政

立法院大幅刪減及凍結114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰宣布凍結地方補助50%，年後重新核定，屏東縣政府財稅局表示，屏東縣自有財源占歲出比率僅約1/3，此次可能遭凍結89.53億元，占縣總歲出15.39%，衝擊屏東各項施政。

財稅局表示，屏東縣114年度計畫型補助收入編列195.16億元，假設扣除社會處編列的16.1億元，剩下的179.06億元凍結50%，就可能凍結89.53億元，占屏東縣總歲出581.71億的15.39%，嚴重衝擊縣府各項施政。

屏東縣財源向來並不充裕，114年度自有財源占歲出比率僅32.86%，極仰賴向中央爭取的各類補助款。近年縣府積極投入教育發展和長照服務，也獲得最多計畫型補助，包括教育處49.7億元、長照處42.3億元，凍結預算造成的打擊恐難以評估。

財稅局表示，雖然年度才剛開始，各項延續性計畫早已按照原編列預算持續執行，重要工程和交通建設也不宜耽擱，就算縣府審慎運用剩餘預算，若無法籌措足夠財源，多項業務恐將難以執行，受影響的還是民眾，希望本次預算案後續處理，能將衝擊降到最低，避免帶來不公的結果。