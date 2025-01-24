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國土署地方補助凍5成 衝擊各縣市道路和下水道計畫

中央社／ 台北24日電

中央政府總預算被刪新台幣2075億元，行政院長卓榮泰指示中央補助地方先凍結50%。國土署今天表示，國土署補助地方政府的案件與預算，初估凍結金額133.4億餘元，將影響北市之外各縣市的市區道路建設，以及污水下水道建設等計畫。

立法院院會21日完成114年度中央政府總預算案三讀，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高。

國土署下午發布新聞稿指出，配合行政院補助地方一律先凍結50%指示，全面盤點國土署補助地方政府的案件與預算，初估凍結金額為133.4億餘元，影響的計畫包括生活圈道路交通系統建設（市區道路）、永續提升人行安全、污水下水道第六期建設、公共污水處理廠再生水推動、公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用及城鎮風貌及創生環境營造等。

國土署強調，這些計畫大多用在協助台北市以外的21個縣市，透過中央挹注經費來支持地方完善在地交通網與基礎民生設施。

國土管理署提到，生活圈道路計畫原預計要補助地方政府辦理都市計畫道路開闢前用地取得作業，除台北市非屬補助範圍，其餘縣市皆會受到影響。此外，永續提升人行安全計畫，台北市補助額度為35%，其他縣市皆為中央補助50%以上案件，預計進行重新檢討。另外，中央過去持續協助台北市以外的地方政府辦理公共設施管線資料建置，其整體建置進度也恐受影響。

國土管理署進一步說明，有關污水下水道第六期建設計畫部分，今年各縣市政府推動相關建設，總經費為141.43億元，共有330件屬延續性工程及所需經費達100.56億元，目前也將先行凍結補助經費50%；再生水推動計畫經費則是會讓已供水的廠區優先使用。

國土署解釋，過去為鼓勵各縣市與鄉鎮推動城鄉地景、公共空間等改造規劃，長期辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，以實質提升整體生活服務機能，受到補助預算凍結影響，其補助件數及額度也將有所調整。

國土管理署再次重申，不合理刪除與凍結原因，會嚴重破壞中央與地方的合作夥伴關係，讓中央、地方與民眾成為受害者，同時阻礙國家整體發展，相信這絕非全民樂見的結果。

北市 國土署 污水

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