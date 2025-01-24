中央總預算刪減影響地方建設 陳其邁：過年心情非常不好

立法院刪減中央政府總預算，連帶影響地方建設推動，對此，高雄市長陳其邁今表示憂心，說此刻心情欲哭無淚，讓他過年心情很不好，很擔心高雄重大交通建設受影響，甚至停擺，他並強調立法院這種刪法懲罰中央也懲罰地方，籲立法院過年好好思考，再跟行政院一起尋求補救之道。

陳其邁表示，對立法院這次刪除預算感到憂心，前一次立法院修財政劃分法時，高雄增加比例是最低，完全沒有考慮地方不同特殊性，像是高雄的汙染、土地面積、人口結構等各項因素考量，大筆一揮，讓高雄受傷慘重。

這次加上刪減中央政府預算造成雙重影響，一般補助、計畫型補助都大受影響，這個影響讓他非常擔心高雄重大交通建設，例如捷運黃線、紅線等建設仰賴中央給予地方最大支持，如果補助款減少，真的擔心重大建設受到影響，甚至停擺。

陳其邁進一步說，立法院非常要不得，修法也好或審查預算時，其實應該多了解地方需求，尤其是南部，台北路網都已經逐漸完成，南部交通建設正在起步，結果這樣大筆一揮，讓人家覺得欲哭無淚，過年心情非常不好、憂心忡忡。

陳其邁說，行政院和立法院在預算上或在相關法案修法，他希望大家能夠拋棄政黨對立，站在民眾利益著想、福國利民，中央預算受影響連帶影響地方預算，立法院不只懲罰中央也懲罰到地方，這樣非常不好，立法院利用過年好好思考，跟行政院一起尋求補救之道。