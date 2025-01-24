影／林俊憲斥國民黨凍刪總預算34% 中央無錢補助地方建設被迫凍結

針對行政院將凍結給地方政府補助款50%，民進黨立委林俊憲上午出席台南市東區立體停車場啟用典禮受訪，痛斥國民黨刪凍中央可動支總預算達34%，行政院無錢可補助地方，可能導致民生問題也影響地方建設的推動。

林俊憲表示，行政院不得不凍結要給地方的50%，因為國民黨凍刪3千400億總預算，不是國民黨宣傳的總預算3兆1千億只刪3千億不會有影響，這是不對的，「法定預算有2兆1千億就是不能刪的，包括人事、保險等等」，政府可動支只剩下1兆，被刪掉3千4百億約佔政府可動用預算的34%，任何個人和家庭及企業少了34%的錢，怎麼維持？不可能嗎？

林俊憲說，國民黨宣稱可以解凍預算，但要了解立法院的程序，解凍要等立法院委員會開議，可能要到3月，且要等召委把解凍案排進來，解凍專案報告還要等委員會同意，再主計撥款可能要等到5月，上半年的錢怎麼辦？

林俊憲指出，因國民黨凍刪總預算影響，地方原本今年可以推動的相關建設全部都要凍結，絕對重大影響民生和各縣市地方的建設，「嚴重傷害國家」，「這個是亂來，亂砍預算」。