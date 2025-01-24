影／林俊憲斥國民黨凍刪總預算34% 中央無錢補助地方建設被迫凍結
針對行政院將凍結給地方政府補助款50%，民進黨立委林俊憲上午出席台南市東區立體停車場啟用典禮受訪，痛斥國民黨刪凍中央可動支總預算達34%，行政院無錢可補助地方，可能導致民生問題也影響地方建設的推動。
林俊憲表示，行政院不得不凍結要給地方的50%，因為國民黨凍刪3千400億總預算，不是國民黨宣傳的總預算3兆1千億只刪3千億不會有影響，這是不對的，「法定預算有2兆1千億就是不能刪的，包括人事、保險等等」，政府可動支只剩下1兆，被刪掉3千4百億約佔政府可動用預算的34%，任何個人和家庭及企業少了34%的錢，怎麼維持？不可能嗎？
林俊憲說，國民黨宣稱可以解凍預算，但要了解立法院的程序，解凍要等立法院委員會開議，可能要到3月，且要等召委把解凍案排進來，解凍專案報告還要等委員會同意，再主計撥款可能要等到5月，上半年的錢怎麼辦？
林俊憲指出，因國民黨凍刪總預算影響，地方原本今年可以推動的相關建設全部都要凍結，絕對重大影響民生和各縣市地方的建設，「嚴重傷害國家」，「這個是亂來，亂砍預算」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言