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批交通部霸凌偏鄉交通 黃建賓：為藏錢卡花東雙軌？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／立委黃建賓辦公室
國民黨立委黃建賓。圖／立委黃建賓辦公室

針對交通部昨日舉行記者會，稱花東雙軌電氣化工程恐因總預算案受影響。國民黨台東立委黃建賓今表示，花東雙軌電氣化工程預算一分一毫未刪減，並舉出交通部鐵道局官網資料，花東雙軌電氣化為高達8800億元的前瞻建設計畫核定項目之一，2021年早已核定並執行中，交通部如今卻拿花東交通當作要脅，根本是帶頭霸凌偏鄉，難道是為了藏錢而卡花東雙軌？

黃建賓說，民進黨政府提出的今年總預算案，從歲出2兆多元暴增為3兆1325億，這是史上最多。最終三讀通過的總預算為歲出2兆9248億元，仍然逼近3兆元，同樣還是史上最多。因此手握史上最高預算的民進黨政府，可說是史上最有錢政府，而身為立委職責就是為人民看緊荷包，監督預算能被有效能地使用。

黃建賓表示，民進黨政府明明就超有錢，結果府院黨近日從上到下，卻急著製造數十條有關總預算的假訊息，放任網軍側翼大肆造謠，如今又稱花東雙軌電氣化工程會受影響，根本是公然恐嚇人民。交通部鐵道局官網資料明白顯示，花東雙軌電氣化為前瞻建設計畫核定項目之一，2021年早已核定並執行，行政院長卓榮泰也曾公開承諾2027年會優先達成台東─知本雙軌通車目標。

黃建賓進一步質疑，高達8800億元的前瞻預算，早在2017年時，民進黨就在立法院以絕對人數優勢1分鐘速審通過，對於東部民眾苦盼多年的花東雙軌電氣化工程，行政院並在2021年核定及執行，如今民進黨政府為了政治鬥爭，竟敢拿偏鄉交通建設當作要脅，萬一進度真的受影響，就代表民進黨政府「為了政爭不顧民生，把東部人當作二等公民，把台東人的生命安全踩在腳下。」

交通部 民進黨 總預算 黃建賓

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